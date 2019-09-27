بترو أتليتكو أول المتأهلين لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

قطع فريق بترو أتليتكو الأنجولي البطاقة الأولى في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي عقبة كامبالا سيتي الأوغندي.

بترو أتليتكو نجح في التعادل خارج ملعبه أمام كامبالا سيتي 1-1 في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

نتيجة التعادل الإيجابي أوصلت الفريق الأنجولي لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بسبب التعادل السلبي في الذهاب في أنجولا.

جوب مهاجم بترو أتليتكو سجل أولا في الدقيقة 37 من علامة الجزاء، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 57 عن طريق مصطفى كيزا.

لكن التعادل 1-1 أطاح بـ كامبالا سيتي من البطولة الإفريقية، وأوصل بترو أتليتكو لدور المجموعات.

آخر ظهور لـ بترو أتليتكو في دوري أبطال إفريقيا كان في نسخة 2010 وفشل في الوصول لدور المجموعات.

الفريق الأنجولي شارك في دوري أبطال إفريقيا 7 مرات فقط، وإنجازه الأكبر كان وصوله لنصف النهائي في نسخة 2001 ولم ينجح في تحقيق اللقب في أي مناسبة.

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