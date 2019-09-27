يبدو أننا مقبلون على أزمة جديدة في الكرة المصرية. يوم واحد متبقي على الميعاد المحدد سلفا للقاء، ومازالت المفاوضات جارية لتأجيل مباراة الزمالك مع جينيراسيون فوت.

الزمالك يواجه جينيراسيون فوت في لقاء -لم نستقر على موعد ثابت له حتى الآن- في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

علم FilGoal.com من مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، إن فريق جينيراسيون فوت يرفض فكرة تأجيل لقاء الفريقين وتعديل موعده من السبت إلى الأحد المقبل.

مسؤولو جينيراسيون فوت أكدوا أن الفريق سيتدرب على ملعب بتروسبورت مساء اليوم الجمعة في نفس موعد المباراة، تمهيدا لملاقاة الزمالك غد السبت.

من جهة أخرى، مازال مسؤولو الزمالك يحاولون إقناع مسؤولي جينيراسيون فوت بالموافقة على تأجيل اللقاء 24 ساعة ليقام الأحد المقبل بدلا من السبت، وعلى استاد برج العرب بدلا من بتروسبورت، معللين ذلك بأنها لظروف قهرية.

الاتحاد المصري لكرة القدم يجري اتصالات أيضا بنظيره السنغالي من أجل الموافقة على تعديل موعد اللقاء، وهو الأمر المرفوض من الطرف السنغالي حتى تلك اللحظة.

الزمالك حدد يوم 28 سبتمبر موعدا لمباراة جينيراسيون فوت في وقت سابق، على أن يقام اللقاء في ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

ولدواع أمنية، اضطر مسؤولو الزمالك لطلب تعديل موعد وملعب اللقاء، ليقام يوم الأحد على ملعب برج العرب في الإسكندرية بدلا من السبت في بتروسبورت.

لائحة بطولة دوري أبطال إفريقيا تشترط تحديد موعد وملعب المباراة قبلها بعشرة أيام على الأقل، وإلا فسيكون تعديل الموعد مشروطا بموافقة الفريق الضيف، ولذلك يحاول الزمالك الحصول على موافقة الطرف السنغالي.

الزمالك خسر أمام جينيراسيون فوت بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب في السنغال، ويحتاج للفوز بهدف واحد إيابا للتأهل للدور التالي.

اقرأ أيضا:

غياب معلول وصالح وظهور أزارو وديانج في قائمة الأهلي أمام كانو سبورت

تنس طاولة – هنا جودة لـ في الجول: فخورة بما حققته أمام فرح المميزة.. وأتحدى صلاح

تنس طاولة – فرح عبد العزيز تحكي لـ في الجول كيف خسرت من الطفلة هنا

ميدو يكشف عرضا ندم على رفضه: لم أقبل ميلان بسبب إنزاجي وشيفتشينكو

أزمة لـ الزمالك.. جينراسيون السنغالي يرفض اللعب في برج العرب حتى الآن