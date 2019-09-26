سيد معوض يكشف التحدي الأصعب أمام جهاز البدري مع منتخب مصر

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 23:26

كتب : FilGoal

الأهلي - الفيصلي الأردني

كشف سيد معوض المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر، عن التحدي الأصعب لجهاز المنتخب بقيادة حسام البدري في الفترة المقبلة.

وأعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الجهاز المعاون له بوجود سيد معوض. (طالع التفاصيل)

وتحدث سيد معوض عن العمل مع منتخب مصر قائلا: "نعمة كبيرة من الله أن أتواجد هنا مع منتخب مصر".

أخبار متعلقة

البدري لـ في الجول: وافقنا على الموعد المقترح لودية بوتسوانا.. وعودة تقليد قديم البدري: أعشق الأهلي وجمهوره.. أصبحت مدربا للمنتخب بسببه البدري يعلق على عدم انضمام وردة.. ويؤكد: لم أرفض وجود متعب البدري يتحدث عن غياب المحمدي وموقف شارة القيادة

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت "يا له من شرف عظيم ارتباط اسمك باسم منتخب مصر".

وواصل "بدأنا منذ 3 أيام وضع خطة العمل ونسعى لإعادة الثقة للجماهير في منتخب مصر".

وأوضح "نعلم جيدا إن تلك الثقة كانت مفقودة خلال الفترة الأخيرة رغم وصول المنتخب لكأس العالم ونهائي أمم إفريقيا أيضا ولكن القناعة الكاملة لم تكن موجوده لدى الجماهير في منتخب مصر، وهذا هو التحدي الأصعب أمامنا".

وتابع "التحدي بالنسبة لنا هو إيصال القناعة للجماهير لزيادة ثقتهم في منتخب مصر".

اقرأ أيضا:

أزمة لـ الزمالك.. جينراسيون السنغالي يرفض اللعب في برج العرب

الجانب الآخر من كرة القدم - إفريقيا والسحر

في الجول يكشف سبب عودة مؤمن زكريا من ألمانيا

البدري: وافقنا على الموعد المقترح لودية بوتسوانا.. وعودة تقليد قديم

بركات: لن أسمح بتكرار أزمات الماضي في المنتخب

جوارديولا يعقب على "عنصرية بيرناردو سيلفا ضد ميندي"

مصر حسام البدري سيد معوض

نرشح لكم

أخر الأخبار

4 أشياء تعلمناها من مباراة تورينو وميلان.. تأثير بن ناصر وخطايا جيامباولو 13 دقيقة | تقرير في الجول
حصاد الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.. عودة الكرة التي نعرفها 22 دقيقة | أوروبا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-9-2019 والقنوات الناقلة 23 دقيقة | مصر
رودريجو ووهم "أول لاعب من مواليد القرن الـ21" 23 دقيقة | تقرير في الجول
جيامباولو: فعلنا أمام تورينو ما لم نفعله في المباريات الأربع السابقة ساعة | أوروبا
سيد معوض يكشف التحدي الأصعب أمام جهاز البدري مع منتخب مصر ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 2 صلاح رابع أفضل لاعب في العالم.. تعرف على ترتيب الـ10 الأوائل 3 تعرف على أبرز المصوتين لصلاح.. وغياب صوت مصر 4 في الجول يكشف سبب عدم اعتماد تصويت مصر بجائزة الأفضل

قد ينال إعجابك