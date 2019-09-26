سيد معوض يكشف التحدي الأصعب أمام جهاز البدري مع منتخب مصر

كشف سيد معوض المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر، عن التحدي الأصعب لجهاز المنتخب بقيادة حسام البدري في الفترة المقبلة.

وأعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الجهاز المعاون له بوجود سيد معوض. (طالع التفاصيل)

وتحدث سيد معوض عن العمل مع منتخب مصر قائلا: "نعمة كبيرة من الله أن أتواجد هنا مع منتخب مصر".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت "يا له من شرف عظيم ارتباط اسمك باسم منتخب مصر".

وواصل "بدأنا منذ 3 أيام وضع خطة العمل ونسعى لإعادة الثقة للجماهير في منتخب مصر".

وأوضح "نعلم جيدا إن تلك الثقة كانت مفقودة خلال الفترة الأخيرة رغم وصول المنتخب لكأس العالم ونهائي أمم إفريقيا أيضا ولكن القناعة الكاملة لم تكن موجوده لدى الجماهير في منتخب مصر، وهذا هو التحدي الأصعب أمامنا".

وتابع "التحدي بالنسبة لنا هو إيصال القناعة للجماهير لزيادة ثقتهم في منتخب مصر".

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