خاص البدري لـ في الجول: وافقنا على الموعد المقترح لودية بوتسوانا.. وعودة تقليد قديم

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 15:17

كتب : عاطف شادي

محمد صلاح مع منتخب مصر أمام زيمبابوي

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أن منتخب بوتسوانا طلب مواجهة الفراعنة وديا يوم 14 أكتوبر المقبل، موعد مقترح وافق عليه البدري.

وقال البدري لـFilGoal.com: "وافقنا على الموعد المقترح للقاء، حيث سنعمل على استغلال فترة بداية المعسكر من 7 أكتوبر وحتى موعد اللقاء في التعرف على اللاعبين عن قرب".

وشدد "بتلك الطريقة سيكون اللقاء الودي بنهاية المعسكر".

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وكشف البدري: "معسكر المنتخب سيعود للقاهرة، ولن يكون في الإسكندرية كما السابق. التدريبات والمباراة سيكونان في القاهرة".

وانتقل منتخب مصر للتدريب واللعب في برج العرب مع بداية ولاية هيكتور كوبر، واستمر الأمر حتى أمم إفريقيا الماضية التي شهدت عودة الفراعنة للقاهرة.

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر رسميا عن تشكيل الجهاز المعاون خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم لتقديم جهاز منتخب مصر.

وضم الجهاز الفني كل من: طارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين عامين، سيد معوض (مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى وأنيس الشعلالي معدا بدنيا، ومحمد بركات مديرا للمنتخب.

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