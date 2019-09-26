بركات: لن أسمح بتكرار أزمات الماضي.. ولائحة داخلية سيوقع عليها كل اللاعبين

قال محمد بركات مدير منتخب مصر إنه لن يسمح بتكرار بعض الأزمات التي حدثت في وقت سابق في المعسكرات، مشيرا إلى اتفاقه مع حسام البدري مدرب المنتخب لإعداد لائحة داخلية مثل الأندية سيوقع عليها كافة اللاعبين.

وصرح بركات للصحفيين قائلا: "لن أسمح مطلقا بتكرار بعض الأزمات التي حدثت في وقت سابق مع المنتخب خاصة في المعسكرات وفندق الإقامة".

وأضاف "غير مسموح لأي شخص دخول المعسكر ولقاء اللاعبين والتصوير معهم، لأن ذلك يتسبب في مهازل".

وواصل "الأمور كلها ستكون تحت السيطرة، وأعد بأن تكون هناك مفاجآت كبيرة في عملي سأكشف عنها مستقبلا".

وأكمل "اتفقت مع حسام البدري على إعداد لائحة داخلية للمنتخب لأول مرة، مثلما يحدث في الأندية وسيوقع عليها جميع اللاعبين قبل بداية المعسكرات ليعرف كل لاعب ما له وما عليه".

وأتم "وذلك لكيلا تحدث أزمات مثلما حدث سابقا وسيتم الانتهاء من هذه اللائحة في أقرب وقت".

بركات كشف عن دوره ضمن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر وقال إنه سيدعم ويساند البدري خلال المرحلة المقبلة موفرا له الهدوء والأجواء المثالية. (طالع التفاصيل)

ويستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر لأولى تجمعاته الدولية خلال شهر أكتوبر المقبل، في فترة التوقف في الفترة من 7 أكتوبر وحتى 15 من نفس الشهر.

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