عاد مؤمن زكريا جناح فريق الأهلي إلى القاهرة بعد رحلته العلاجية في ألمانيا بعد أسبوع واحد فقط من سفره، فلماذا عاد بعد أسبوع فقط؟

مؤمن زكريا النادي : الأهلي الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com، فإن جناح الأهلي خضع لفحوصات شاملة على العضلات والقلب والمخ والأعصاب، وكافة وظائف الجسم.

وتظهر نتيجة هذه الفحوصات خلال أسبوع أو 10 أيام، ويتسلمها في القاهرة، وبناء عليها يتم تحديد شكل العلاج الذي سيخضع له.

ولن يشارك مؤمن في تدريبات الكرة في الوقت الراهن وسيكتفي بتناول بعض الأدوية الموصوفة له في ألمانيا، لحين ظهور موقف الفحوصات التي خضع لها هناك.

وأعلن الأهلي دعمه للاعب وانتظار عودته من الإصابة ليعود مجددا في قائمة الفريق.

وأشار الأهلي في بيان سابق تكفله بمصاريف علاج مؤمن زكريا ومنح اللاعب حقوقه المالية حتى مع عدم قيده في قائمة الفريق.

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