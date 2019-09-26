جوارديولا يعقب على "عنصرية بيرناردو سيلفا ضد ميندي"

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 17:29

كتب : FilGoal

جوارديولا - سيلفا - ميندي - مانشستر سيتي

عقب بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على اتهام بيرناردو سيلفا بالعنصرية ضد زميله في الفريق بينجامين ميندي، مشيرا إلى "أنتم لا تعرفون من هو بيرناردو".

بيرناردو نشر على حسابه الشخصي على (تويتر) صورة لزميله ميندي حين كان صغيرا، مرفقة بصورة لشخصية كرتونية شهيرة في إسبانيا، وكتب "توقعوا من هذا؟".

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تغريدة بيرناردو استقبلها بالبعض باتهامه بالعنصرية تجاه ميندي بسبب لون بشرة الأخير، قبل أن يحذف اللاعب الصورة ويُعلق "لا يستطيع أحد المزاح مع صديقه هذه الأيام".

جوارديولا تحدث عن الواقعة قائلا: "لا أعرف ماذا سيحدث ولكن على الجميع التركيز على أزمات أخرى. أنتم لا تعرفون من هو بيرناردو سيلفا".

وأوضح في تصريحاته مع صحيفة ذا جارديان "بيرناردو أحد أكثر الشخصيات المحبوبة التي قابلتها في حياتي. لم أقابل مثله أبدا".

وتابع "هو يتحدث أربع أو خمس لغات وهذا يجعلكم تعرفون كم هو متفتح على العالم. هو أحد الأصدقاء المقربين للغاية لـ ميندي. بمثابة شقيقه وليس فقط صديقه".

وأضاف "الأمر لا يتعلق أبدا بالعنصرية بسبب اللون، بيرناردو حصل على صورة قديمة له وربطها بشخصية كرتونية قديمة تشبه لا أكثر ولا أقل".

وأكمل حديثه قائلا: "إذا أراد الاتحاد الإنجليزي التحقيق في الأمر والحديث مع بيرناردو، لا مشكلة لدينا ولكن عليهم معرفة من هو بيرناردو أولا".

وأشار "موقف ميندي كان واضحا للغاية. الثنائي يمزح طوال الوقت، ربما لهذا السبب أنصح دائما بعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا، ولكن لم تحدث أي مشكلة".

وانضم بيرناردو سيلفا صاحب الـ 25 عاما إلى سيتي قادما من موناكو في 2017.

منذ انضمامه لـ سيتي، شارك بيرناردو في 112 مباراة ونجح في تسجيل 26 هدفا وصناعة مثلهم.

ورفع بيرناردو لقب الدوري الإنجليزي مرتين مع سيتي إلى جانب لقب الكأس مرة ولقب كأس الرابطة مرتين ولقب الدرع الخيرية مرتين.

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