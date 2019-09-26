رسميا - البدري يعلن جهاز المنتخب.. أيوب وبركات والشعلالي

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر رسميا عن تشكيل الجهاز المعاون خلال المؤتمر الصحفي المقام لتقديم جهاز منتخب مصر.

وضم الجهاز الفني كل من:

طارق مصطفى وأحمد أيوب (مدرب عام)

سيد معوض (مدرب مساعد)

أيمن طاهر (مدرب حراس مرمى)

أنيس الشعلالي (معد بدني)

محمد بركات (مدير المنتخب)

الطبيب محمد أبو العلا (الجهاز الطبي)

شادي الجيلاني (منسق إعلامي)

وكان FilGoal.com قد انفرد بأسماء الجهاز المعاون فور تعيين حسام البدري مديرا فنيا لللمنتخب. (من هنا)

كما انفرد أمس الأربعاء باستقرار البدري على تعيين التونسي أنيس الشعلالي مدرب الأحمال في الجهاز الفني للمنتخب. (من هنا)

وقال حسام البدري عن اخيتاراته للجهاز المعاون: "كما ترون هم أشخاص كبار ولديهم تاريخ، وأتمنى أن نسير على نفس النهج ولدينا تفاؤل كبير".

وعن معايير اختيار الجهاز المعاون أوضح "هناك الكثير من المعايير أساسها الكفاءة والالتزام والشخصية".

وأتم تصريحاته "لدينا طموح بطولة أمم إفريقيا 2021 وكأس العالم 2022، لكن سنتخذ الأمور خطوة بخطوة",

ويأتي تعيين حسام البدري خلفا للمكسيكي خافيير أجيري بعد خروجه في ثمن نهائي أمم إفريقيا.

ويقيم الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا بأحد فنادق القاهرة من أجل تقديم الجهاز الفني وجهازه المعاون.

اقرأ أيضا

رجال في الظل - بيتر كرافيتز.. "عين" كلوب

الجنايني: سنحاسب كل من أخطأ.. وهذا ما قلته لـ صلاح

فيفا لـ في الجول: مشكلتان أعاقا احتساب صوتي مصر ..أرسلنا تنبيهين دون رد

صورة مُسربة – شاهد قميص الأهلي الأحمر الجديد

فيديو في الجول – لن تصدق عدد المدربين الراحلين عن الدوري الموسم الماضي

أن تلعب مثل رومينيجه.. "لكي تهزمه عليك قتله"