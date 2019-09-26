لاعب الجيش: الحماس الزائد سبب طرد عمرو جمال

تحدث أحمد سمير لاعب طلائع الجيش عن طرد زميله في الفريق عمرو جمال، مشيرا إلى "حماسه هو السبب".

وتعادل طلائع الجيش أمام إنبي بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من الدوري المصري، في لقاء شهد خروج عمرو جمال مطرودا. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد سمير: "عمرو جمال يعد لاعبا كبيرا للغاية وإضافة قوية لنا".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت عقب المباراة "عمرو جمال يرغب في العودة سريعا لمستواه، ويمتلك الإمكانيات والروح التي تجعله يفعل ذلك".

وواصل "الحماس الزائد هو سبب طرد عمرو جمال في المباراة ومع مرور الوقت سيصبح أفضل وأفضل. هو ليس لاعبا صغيرا".

وعن الخروج بالتعادل أمام إنبي، قال سمير "كان يجب تفادي الهزيمة للمرة الثانية على التوالي. هذا ما تحدثنا عنه بين شوطي المباراة".

طلائع الجيش فرض التعادل على إنبي بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري العام في لقاء أقيم على ملعب بتروسبورت.

هدفا اللقاء سجلهما محمد شريف للفريق البترولي، وتالا نداي للفريق العسكري.

للموسم الثاني على التوالي يخرج طلائع الجيش بعد أول جولتين بنقطة وحيدة، وإنبي حصد أول نقاطه في المسابقة كذلك.

الطلائع ارتقى للمركز الـ12 مؤقتا، ويليه إنبي في الترتيب.

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