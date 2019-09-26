إثارة الطرد والغضب والإنقاذ الأخير.. الطلائع يفرض التعادل على إنبي

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 21:54

كتب : FilGoal

فريق طلائع الجيش

أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه طلائع الجيش بينما كان إنبي متقدما، لكن الطرد كان فأل حسن للفريق العسكري الذي أدرك التعادل بعدها فورا.

طلائع الجيش فرض التعادل على إنبي بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري العام في لقاء أقيم على ملعب بتروسبورت.

هدفا اللقاء سجلهما محمد شريف للفريق البترولي، وتالا نداي للفريق العسكري.

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اللقاء شهد منعطفا كبيرا في الأحداث بالشوط الثاني.

عمرو جمال في أول مشاركة أساسية منذ 815 يوم خرج مطرودا لأول مرة في مسيرته.

ونداي الذي دخل بديلا قبل تسجيله التعادل بدقائق ظهر غاضبا بعد هز الشباك، ربما لأنه يرى أحقيته بالمشاركة الأساسية.

أما حارس الطلائع محمد بسام فتألق في الدقائق الأخيرة لينقذ فريقه من الخسارة.

رجال المدرب علي ماهر ظهروا أفضل في الشوط الأول من اللقاء وسيطروا على الكرة مقابل تراجع لرجال المدرب سيرجيو فارياس.

ومحمد شريف ترجم هذه السيطرة إلى هدف رائع لإنبي مع الدقيقة 16 من تسديدة ولا أروع بباطن القدم في أقصى الزاوية اليسرى للحارس محمد بسام.

في الشوط الثاني تلقى عمرو جمال بطاقة حمراء بعد كارت أصفر ثاني عقب محاولته لمس عرضية باليد، ولكن دقيقة واحدة فقط مرت حملت معها خبرا سعيدا.

نداي انبرى لركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الـ18 وسدد كرة رائعة بيسراه في أقصى الزاوية اليسرى للحارس محمود جاد، بالدقيقة 57.

إنبي ضغط بكل صفوفه لاحقا سعيا للعودة للتقدم، ومحمد رزق كاد يخطف لفريقه الثلاث نقاط في الدقيقة 88، ولكن الحارس بسام زاد عن مرماه ببسالة.

بسام أنقذ مرماه على مرتين. الأولى من رأسية رزق التي تصدى لها بأطراف أصابعه بصعوبة، قبل أن يٌكمل أداءه الجيد ويتبعها بالتصدي للتسديدة التي عادت من بين يديه.

للموسم الثاني على التوالي يخرج طلائع الجيش بعد أول جولتين بنقطة وحيدة، وإنبي حصد أول نقاطه في المسابقة كذلك.

الطلائع ارتقى للمركز الـ12 مؤقتا، ويليه إنبي في الترتيب.

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