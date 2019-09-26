مران الزمالك – تأهيل لعبد الغني وعبد العزيز وعودة محمود علاء

الخميس، 26 سبتمبر 2019 - 21:43

كتب : FilGoal

هدف الزمالك الثاني ضد الأهلي

واصل محمد عبد الغني ومحمود عبد العزيز لاعبا الزمالك خوض تدريباتهما التأهيلية التي يخضعان لها على هامش مران الفريق في ظل معانتهما من إصابات مختلفة.

وعاد محمود علاء مدافع الفريق للانتظام في المران بعد نهاية فترة الراحة السلبية التي حصل عليها من قبل الجهاز الفني.

وواصل محمد حسن لاعب الفريق تدريباته التأهيلية في المران كذلك.

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ووجه ميتشو المدير الفني للزمالك رسالة للاعبين خلال المران إذ قال لهم:"عليكم المواصلة بقوة وأريد الأفضل دائما.. استمروا".

ويستعد الزمالك للقاء جينيراسيون فوت السنغالي يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بملعب برج العرب بعد الهزيمة ذهابا بهدفين لهدف.

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