مدرب دجلة: لم نستفد من فرص الشوط الأول.. والخوف سبب تعادل الحرس

يرى تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة أن فريقه لم ينجح في الاستفادة من الفرص التي أتيحت له أمام حرس الحدود، وهو ما حوّل تقدمه بهدفين إلى التعادل.

الفريقان التقيا في افتتاح مباريات الجولة الثانية، والحدود رفض الاستسلام ليظفر بالتعادل في مباراة شهدت بديل مثالي وقانون جديد و"اذهب لـ ستوك سيتي" (طالع التفاصيل).

وقال جونياس عقب المباراة: "أود تهنئة حرس الحدود على التعادل وأتمنى التوفيق لهم في باقي الموسم. ما اختلف في الشوط الأول عن الثاني هو الأهداف. في الشوط الأول خلقنا فرص كثيرة ولكن لم نسجل إلا هدفين".

وأضاف "لم نسمح لهم بخلق فرص في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني حصلوا على ركلة جزاء دون أي تهديد لنا قبلها، وعندها أعتقد بدأ الخوف في التسلل للاعبينا، وحينها ما تفكر فيه سيأتي لك، وهو ما حدث".

وتابع في تصريحاته لقناة "أون سبورت" "سنواصل العمل أمام الإسماعيلي (الجولة المقبلة) بنفس المنوال: الحفاظ على الأداء، ثم ستأتي النتائج".

المدرب اليوناني أشار "في المباراتين الماضيتين أعتقد أننا كنا نستحق 6 نقاط بناء على الأداء والفرص. هذه ثاني مباراة في الدوري والمشوار مازالا مبكرا".

وأتم "في مباراة الموسم الماضي أمام الحرس لم نخلق أي فرصة أمامهم على النقيض من مباراة اليوم التي يظهر فيها الفارق، وبإمكانكم تحليل ذلك".

وحصد الحدود نقطته الثانية في الدوري بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام المصري، بينما حصد دجلة نقطته الأولى بعدما خسر في الجولة الأولى أمام طنطا.

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