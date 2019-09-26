بديل مثالي وقانون جديد و"اذهب لـ ستوك سيتي".. تعادل مثير بين الحدود ودجلة

رفض حرس الحدود الاستسلام أمام وادي دجلة ليعود من التأخر 2-0 إلى التعادل 2-2 في لقاء افتتاحي مثير للجولة الثانية من الدوري المصري.

الشوط الأول كان لصالح وادي دجلة بالكامل، قبل أن تتحول الأمور في الشوط الثاني وتصبح لصالح حرس الحدود.

رفيق كابو سجل أولا لـ دجلة في الدقيقة 15 قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي سجله أحمد سعيد في الدقيقة 34.

مع بداية الشوط الثاني دفع طارق العشري بـ أحمد شرويدة الذي قلب الموازين تماما.

شرويدة شارك كبديل أمام المصري في الجولة الأولى وسجل هدف تقدمه فريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل في النهاية.

واليوم الخميس شارك كبديل أيضا قبل أن يحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 47 حولها عمرو الحلواني بنجاح في الشباك.

وفي الدقيقة 80 تكفل شرويدة بإدراك التعادل لفريقه بعد تسديدة متقنة من انفراد صريح بمرمى محمد عبد المنصف.

البديل المثالي شرويدة خطف لفريقه نقطة التعادل.

📋التونسي رفيق كابو يقود هجوم دجلة أمام حرس الحدود#في_الدوري pic.twitter.com/BbNKEq1Jzz — FilGoal (@FilGoal) September 26, 2019

وشهدت المباراة التطبيق الأول للقانون الجديد في الدوري المصري وهو حصول تاكيس جونياس مدرب دجلة على بطاقة صفراء.

واعترض جونياس على حكم المباراة قبل أن يشهر الأخير بطاقته الصفراء في وجه المدرب في واقعة تحدث لأول مرة في الدوري المصري هذا الموسم.

ضمن الأمور التي اعتمد عليها فريق حرس الحدود لتشكيل خطورة على مرمى دجلة، كان تنفيذ رميات التماس.

خالد سامي بالتخصص نفذ كل رميات التماس القريبة من منطقة الجزاء وأوصلهم بالكامل داخل منطقة الجزاء.

طريقة تنفيذ خالد سامي لرميات التماس شكلت خطورة على مرمى دجلة وذكرت حاتم بطيشة مُعلق قناة أون سبورت بفريق ستوك سيتي الذي اعتمد على نفس التقنية في المواسم الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

"عليك الذهاب والانضمام لـ ستوك سيتي".. هكذا علق بطيشة على رميات تماس خالد سامي.

وحصد الحدود نقطته الثانية في الدوري بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام المصري، بينما حصد دجلة نقطته الأولى بعدما خسر في الجولة الأولى أمام طنطا.

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