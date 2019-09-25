الجنايني: سنحاسب كل من أخطأ.. وهذا ما قلته لـ صلاح

"سنحاسب كل من أخطأ"، هكذا كان رد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المديرة لاتحاد الكرة بعد الكشف عن سبب عدم احتساب صوتي مصر في استفتاء الأفضل The Best.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وقال الجنايني في تصريحات صحفية: "سنحاسب كل من أخطأ في أزمة التصويت الخاصة باختيار أفضل لاعب ومدرب الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد استبعاد صوتي مصر للمدير الفني وقائد المنتخب وحجبهما في التصويت الأخير".

أشار الجنايني إلى أن "اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري بكامل أعضائها قد استقرت على محاسبة كل من أخطأ من العاملين بالاتحاد وتسبب في حرمان محمد صلاح نجم مصر وليفربول من تصويت بلاده وعدد من النقاط المهمة في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم".

وأضاف "خاطبنا الفيفا لمعرفة سبب الخطأ الإداري في إجراءات التصويت والذي أدى لاستبعاد صوت مصر لضمان عدم تكرار ما حدث مستقبلا وتحديد المتسبب رغم يقيني بأن الأمر لم يكن مقصودا".

مكالمة مع صلاح

وكشف الجنايني أنه أجرى اتصالا هاتفيا بمحمد صلاح أكد خلاله على أن "الأمر خطأ غير مقصود، وأن الاتحاد يدعمه هو وجميع اللاعبين المحترفين، وسيتم تقديم كل الدعم والمساندة مثلما كان الأمر مع المجلس السابق لاتحاد الكرة".

أوضح في مكالمته مع صلاح، بحسب تصريحاته، أن "الخطأ ورد في فترة انتقالية لاتحاد الكرة وكان من المستحيل أن يحدث في المجلس السابق كما أنه يستحيل أن يحدث مع الإدارة الحالية، وهو خطأ إداري غير مقصود على الإطلاق، سيتم عقاب المتسبب فيه".

قال الجنايني إن اللجنة تواصلت مع الفيفا لتوضيح أسباب عدم اعتماد التصويت الخاص بمصر، ورد بخطاب رسمي على وجود خطأ في الإجراءات.

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على استفسار FilGoal.com حول أسباب عدم احتساب صوتي مصر في استفتاء الأفضل، معلنا أن هناك مشكلتين تسببا في ذلك الأمر. (طالع التفاصيل)

وأضاف "وصل لنا صوتا مدرب وقائد منتخب مصر يوم 15 أغسطس، ولكن المشكلة الأولى فيه هي أن أوراق التصويت كُتب عليها بالحروف الكبيرة Capital Letters باللغة الإنجليزية، الأمر الذي جعلنا نشك في مدى صحتهم".

وأردف "لم يكن هناك توقيعا من المدير التنفيذي للاتحاد، وهو أمر هام لاحتساب الصوتين".

وكان ثروت سويلم مديرا تنفيذيا في ذلك التوقيت.

وأوضح فيفا "هنا، تواصل مكتب التصويت لدينا مع مكتب رئيس الاتحاد المصري (القائم بأعماله ثروت سويلم في ذلك التوقيت) للتأكد من التصويت الذي ورد إلينا من الاتحاد مرتين، وطلبنا إرسال الأوراق بشكل سليم قبل يوم 19 أغسطس 2019".

وكشف "لم يصل لنا رد الاتحاد المصري لكرة القدم سوى في يوم 21 أغسطس (أي بعد الموعد المحدد لوصول الأصوات بيومين".

وأكمل "لهذين السببين، لم يتم احتساب الصوتين المصريين".

وأتم رد فيفا على FilGoal.com: "من المهم أن يعي الناس أن الاتحاد المصري لكرة القدم مر بظروف نعلمها بخصوص هيكله الإداري، حيث لم يتم تعيين لجنة التطبيع برئاسة عمرو الجنايني سوى يوم 20 أغسطس".

ويأتي رد فيفا على FilGoal.com بعد أن قام الاتحاد المصري لكرة القدم بسؤاله عن سبب عدم إدراج صوت مصر في جائزة الأفضل التي أعلن عنها الأخير يوم الإثنين وكان المتوج بها ليونيل ميسي نجم برشلونة والأرجنتين.

وكشف الاتحاد في بيان أصدره يوم الثلاثاء أن المدرب الذي صوت لمصر في الجائزة هو شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي المصري، وليس خافيير أجيري المدرب الأسبق لمصر.

وهو عكس ما قاله إيهاب لهيطة المدير الأسبق لمنتخب مصر والذي صرح لـFilGoal.com أن أجيري وأحمد المحمدي، قائد مصر، صوتا لمحمد صلاح نجم ليفربول في الجائزة.

وقال الاتحاد في بيانه إنه أرسل اختياراته لفيفا في 15 أغسطس الماضي، وصرح بأن فيفا أكد استلامه التصويت في 19 أغسطس، وذلك قبل يوم واحد من إعلان فيفا تشكيل لجنة خماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بعد استقالة المجلس الأسبق برئاسة هاني أبو ريدة.

وأوضح المحمدي أنه اختار صلاح فعلا في الجائزة حين طلب منه اختيار أفضل لاعب على مستوى العالم باعتباره قائد الفراعنة. (التفاصيل)

ونشر فيفا تصويت كل قائد ومدرب على مستوى العالم ولم يكن اسم مصر موجودا في قائمة الدول. (شاهد من هنا)

وترشح صلاح للجائزة قبل أن تتقلص قائمة المرشحين إلى 3 هم ميسي وكريستيانو رونالدو وفيرجيل فان دايك.

"مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا"، هكذا كتب محمد صلاح عبر تويتر بعد ساعات من ضجة أثيرت بسبب إزالته لجملة "لاعب منتخب مصر" من توصيفه على نفس الموقع.

وأثار ما فعله صلاح ضجة كبيرة خاصة بعد عدم ورود اسم مصر ضمن المصوتين في استفتاء الأفضل The Best الذي حل فيه نجم ليفربول رابعا.

ولم يصوت الصحفي هاني دانيال لصلاح في المركز الأول، حيث صوت لساديو ماني وكريستيانو رونالدو أولا ثم صلاح.

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