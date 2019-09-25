خلال الموسم الماضي رحل العديد من المدربين عن أنديتهم منهم من لم يمكث سوى مباريات قليلة وهناك فرق غيرت أكثر من مدير فني.

فهل يمكنك توقع عدد المدربين الراحلين عن أنديتهم خلال الموسم الماضي؟

شاهد الفيديو وتوقع أول الراحلين عن الدوري الموسم الجاري.

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