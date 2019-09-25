خاص فيديو في الجول – لن تصدق عدد المدربين الراحلين عن الدوري الموسم الماضي
الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 - 18:35
كتب : عمرو عبد المنعم
خلال الموسم الماضي رحل العديد من المدربين عن أنديتهم منهم من لم يمكث سوى مباريات قليلة وهناك فرق غيرت أكثر من مدير فني.
فهل يمكنك توقع عدد المدربين الراحلين عن أنديتهم خلال الموسم الماضي؟
شاهد الفيديو وتوقع أول الراحلين عن الدوري الموسم الجاري.
طالع أيضا
شوقي غريب يتعجب من حجب فيفا لصوته
ما أغفلته HBO عن كارثة تشرنوبل
بايرن يهدد إن حمي تير شتيجن مرمى ألمانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر - إنتر (0) لاتسيو (0) 4 دقيقة | أوروبا
مباشر – ريال مدريد يواجه أوساسونا 11 دقيقة | أوروبا