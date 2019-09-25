يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني ظهر اليوم الأربعاء تشكيل الجهاز المعاون لحسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

وعلم FilGoal.com أن اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وافقت على طلب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بانضمام التونسي أنيس الشعلالي مخطط الأحمال للتواجد ضمن جهازه في المنتخب.

وكشف مصدر بالجبلاية عن أن البدري طلب وجود أنيس الشعلالي لحاجة الفريق لمخطط أحمال، إذ سبق له التواجد معه بالدوري الليبي ثم الأهلي وبيراميدز فيما بعد، وهو الطلب الذي وافق عليه المجلس وانضم الشعلالي للفريق.

وشدد المصدر على أن الجهاز المعاون سيتم إعلانه في بيان رسمي ظهر اليوم الأربعاء بجميع مناصب الجهاز المعاون للبدري وسيشهد الإعلان وجود أنيس الشعلالي ضمن الجهاز المعاون للمدرب.

وأشار المصدر إلى أن محمد شوقي مدرب المنتخب الأولمبي لن ينضم نهائيا للجهاز المعاون للبدري سواء حاليا أو بعد نهائيات كأس إفريقيا تحت ٢٣ سنة بالقاهرة، وسيستمر مع المنتخب الأولمبي حتى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

ويعقد حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر مؤتمرا صحفيا ظهر غد الخميس لتقديم الجهاز المعاون له.

مسيرة حسام البدري

آخر محطات حسام البدري التدريبية كانت في الفترة من 2016 وحتى 2018 مع الأهلي، وفيها حقق لقبي دوري وخسر نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبعد فترة الأهلي، تولى البدري رئاسة نادي بيراميدز، قبل أن يستقيل من منصبه ويعلن عودته للتدريب بنهاية بطولة الدوري للموسم الماضي.

صاحب الـ59 عاما بدأ مسيرته التدريبية كعضو في الجهاز الفني للأهلي من 2002 لـ2009، قبل أن يتولى تدريب الفريق كرجل أول لأول مرة عام 2009.

وفي 2010 انتقل البدري لتدريب نادي المريخ السوداني، قبل أن يعود لتدريب إنبي في 2011 ثم يعود للأهلي في نفس العام في ولايته الثانية.

المحطة التالية كانت في ليبيا رفقة فريق أهلي طرابلس، قبل أن يتولى تدريب منتخب مصر الأوليمبي عام 2013 ويفشل في التأهل لأوليمبياد لندن 2016، ليرحل عن منتخب مصر ويتولى تدريب الأهلي للمرة الثالثة عام 2016 في آخر محطاته التدريبية.

وخلال مسيرته التدريبية، حقق البدري لقب الدوري المصري أربع مرات، فيما حقق كأس مصر ثلاث مرات، وكأس السوبر المصري مرة ودوري أبطال إفريقيا مرة أيضا، وأخيرا حقق لقب الدوري السوداني مرة رفقة فريق المريخ.

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