حُسم الأمر وأصبح حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر، فماذا عن الجهاز المعاون؟

حتى الآن لم يستقر اتحاد الكرة مع حسام البدري على الجهاز بالكامل، في انتظار الاستقرار بشكل نهائي والإعلان الرسمي يوم السبت المقبل.

ولكن علم FilGoal.com أسماء الجهاز المقترح لمعاونة حسام البدري. أسماء من بينهما محمد بركات نجم الأهلي والمنتخب والإسماعيلي السابق في منصب مدير المنتخب.

عماد متعب نجم مصر السابق كان مرشحا للتواجد في منصب مدير المنتخب في جهاز إيهاب جلال، ولكن الآن أصبح محمد بركات هو المرشح الأول لشغل المنصب مع البدري.

طارق مصطفى مدرب عام مع الثنائي محمد شوقي وسيد معوض كمدرب مساعد، على أن يكون أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى. هذا هو التشكيل المقترح حتى الآن للتواجد مع البدري حسبما علم FilGoal.com.

ويعود البدري لمجال التدريب بعد سنة ونصف من التحول للمجال الإداري في رئاسة نادي بيراميدز.

مسيرة حسام البدري

آخر محطات حسام البدري التدريبية كانت في الفترة من 2016 وحتى 2018 مع الأهلي، وفيها حقق لقبي دوري وخسر نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبعد فترة الأهلي، تولى البدري رئاسة نادي بيراميدز، قبل أن يستقيل من منصبه ويعلن عودته للتدريب بنهاية بطولة الدوري للموسم الماضي.

صاحب الـ59 عاما بدأ مسيرته التدريبية كعضو في الجهاز الفني للأهلي من 2002 لـ2009، قبل أن يتولى تدريب الفريق كرجل أول لأول مرة عام 2009.

وفي 2010 انتقل البدري لتدريب نادي المريخ السوداني، قبل أن يعود لتدريب إنبي في 2011 ثم يعود للأهلي في نفس العام في ولايته الثانية.

المحطة التالية كانت في ليبيا رفقة فريق أهلي طرابلس، قبل أن يتولى تدريب منتخب مصر الأوليمبي عام 2013 ويفشل في التأهل لأوليمبياد لندن 2016، ليرحل عن منتخب مصر ويتولى تدريب الأهلي للمرة الثالثة عام 2016 في آخر محطاته التدريبية.

وخلال مسيرته التدريبية، حقق البدري لقب الدوري المصري أربع مرات، فيما حقق كأس مصر ثلاث مرات، وكأس السوبر المصري مرة ودوري أبطال إفريقية مرة أيضا، وأخيرا حقق لقب الدوري السوداني مرة رفقة فريق المريخ.

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