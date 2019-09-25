مران الزمالك – جلسة بين ميتشو واللاعبين.. وتكريم لأيمن طاهر

عقد ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران يوم الأربعاء وحثهم فيها على ضرورة الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي للتأهل لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك منافسه السنغالي الأحد المقبل في ملعب برج العرب في إياب دور الـ32 من دوري الأبطال بعد الهزيمة ذهابا في السنغال بهدفين لهدف.

وخضع رباعي حراسة المرمى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي والناشئ محمد قنديل الصاعد من فريق عام 1999 لتدريبات بدنية.

وخضع لاعبو الفريق لتدريبات بدنية استعدادا للقاء المقبل.

وشهد المران تكريم مدرب الحراس أيمن طاهر من قبل الجهاز الفني واللاعبين عقب اختياره للتواجد في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري.

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