مران الأهلي – الفائز مستمر في التقسيمة الجديدة.. عودة أزارو وسعد سمير ومحمد محمود

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 - 19:09

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

عاد وليد أزارو وسعد سمير ومحمود محمود لاعبو الأهلي إلى مران الأهلي الجماعي عقب غيابهم طوال الفترة الماضية للإصابة.

وعانى أزارو من إصابة في الرباط الداخلي للركبة، أما محمد محمود فعانى من قطع في الرباط الصليبي، أما سعد سمير فكان مصاب بقطع في الرباط الخلفي للركبة.

وأجرى ريني فايلر تقسيمة بمشاركة 3 مجموعات والفائز مستمر خلال المران.

واهتم فايلر بعمل فقرة للعرضيات ركز فيها على كيفية التمركز السليم للمهاجمين والمدافعين، وتميز حمدي فتحي وجونيور أجايي خلال تلك الفقرة.

كما ركز فايلر على ضرورة نقل الكرة في مساحات صغيرة وشارك في تلك الجزئية كل من حسين الشحات وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي "أفشة" وصالح جمعة وجونيور أجايي ورامي ربيعة وأيمن أشرف.

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