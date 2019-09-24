برنامج بدني خاص للاعبي الأهلي استعدادا لكانو سبورت

أعد توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية للأهلي برنامجا خاصا للاعبي الفريق استعدادا للقاء كانو سبورت يوم السبت المقبل.

ويستضيف الأهلي منافسه كانو سبورت الغيني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز عليه ذهابا بهدفين مقابل لا شيء.

ويتضمن البرنامج خضوع اللاعبين الذين شاركوا في لقاء سموحة لتدريبات استشفائية فيما يؤدي باقي اللاعبين تدريبات معتادة.

واجتمع مخطط الأحمال بريني فايلر مدرب الأهلي للاتفاق على كافة تفاصيل البرنامج البدني استعدادا للقاء كانو سبورت.

وكان الأهلي بدأ مشواره في الموسم الجديد من الدوري المصري بالفوز على سموحة بهدف دون رد في ملعب برج العرب.

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