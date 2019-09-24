يرى أسامة غنيم رئيس الهيئة المصرية لمكافحة المنشطات أنه قرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بإيقاف الاتحاد المصري وحرمانه من بطولة العالم وبالتبعية أولمبياد طوكيو أمرا مجحفا.

وحرم الاتحاد الدولي، اللاعبين المصريين من المشاركة في بطولة العالم الأخيرة في تايلاند بسبب الإيقاف لمدة عامين.

وبرر الاتحاد الدولي قراره بثبوت إيجابية عينة 7 لاعبين شباب تعود إلى 2016 وعدم دفع مصر غرامة مالية قدرها 200 ألف دولار.

وقال غنيم في تصريحات لـ FilGoal.com: "قرار الاتحاد الدولي قرار مجحف، العينات منذ 2016 وبعدها بعام تم إيقافهم لمدة 4 سنوات والآن بعد سنتين تذكر أن يوقف الاتحاد ويعرضه لغرامة مالية؟".

وعن الحل الأفضل لعودة مصر أوضح غنيم "اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية لأن القرار بعد 3 سنوات من الواقعة، هناك علامات استفهام كبيرة".

وأضاف "أنا مثلا إذا كنت لاعبا في الاتحاد الدولي وحصلت على منشطات فكانت عقوبتي إيقافي 4 سنوات، إذا لماذا بعد 3 سنوات من القرار يتم فتح الموضوع وإيقاف الاتحاد المصري وتوقيع عقوبة مالية؟".

وتابع "لم يطالبنا أحد - يقصد الاتحاد المصري - بدفع غرامة مالية بعد إيقاف اللاعبين 4 سنوات، واللجنة التي اتخذت قرار الإيقاف مختلفة عن اللجنة الجديدة التي حددت العقوبة الجديدة".

وشدد "نحن نتعامل مع مؤسسة وليس أفراد، من المفترض أن يصدر القرار ويتم منحكم 21 يوما من أجل الاستئناف ضد القرار، ولكن من غير الطبيعي اتخاذ قرار وبعدها بعامين قرار جديد".

ويهدد إيقاف الاتحاد الدولي مشاركة اللاعبين المصريين في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وكانت مصر قد حصدت 3 ميداليات برونزية في الأولمبياد الأخيرة وكان بينهم ثنائي رفع الأثقال محمد إيهاب وسارة سمير.

وحول واقعة المنشطات أوضح غنيم "تم سحب العينة من قبل الاتحاد الدولي وليس من جهتنا، ولكن يجب أن أوضح أن الأمر واحد".

وتابع "البعض هاجمنا في البداية ظنا أننا سحبنا العينة، ولكن حتى ولو حدث ذلك فهذا أمر طبيعي، هذا دورنا سحب العينات وإظهار نتيجتها".

وشدد رئيس مكافحة المنشطات المصرية "الأمر أشبه بحكم في مباراة محلية، هل يجب أن يحكم لفريق معين؟ قطعا لا".

وأضاف "عدم الالتزام بالقوانين قد يؤدي إلى التجميد والإيقاف مثلما حدث مع روسيا والتي تعاني حتى الآن".

وعن أسباب تكرار عملية المنشطات في مصر الفترة الأخيرة قال غنيم: "السبب؟ هو نقص الثقافة للرياضي والمدرب، الرياضي يستمع لكلام المدرب حتى وإن طالبه بالهبوط من الدور العاشر".

وشدد "المكملات الغذائية في مصر أصبحت شيء أساسي بالرغم من خطورتها، إذا وضعت 100 علبة أمامك هناك 66 منهم ملوثة".

وأوضح رئيس الهيئة المصرية لمكافحة المنشطات "خلال شهر سنقوم بطرح مكمل مصري بعد تحليل جميع مواده، وبعد تحليلها في إنجلترا خلال أيام والتأكد من سلامتها سنقوم بطرحها للرياضيين".

وأخيرا عن آمال حل أزمة اتحاد رفع الأثقال أتم غنيم حديثه "إن شاء الله هناك أمل كبير لتخطي تلك الأزمة واللحاق بالأولمبياد في يونيو المقبل، لأنه في الحقيقة قرار غريب وغير منطقي".

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