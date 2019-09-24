الأهلي: مروان أجرى العملية الجراحية في الوجه وقد يغيب لخمسة أسابيع

أجرى مروان محسن مهاجم فريق الأهلي عملية جراحية صباح اليوم الاثنين بعد إصابته بكسر في عظام الوجه والفك العلوي.

وتعرض مروان لإصابة قوية في الوجه بعد الاصطدام مع مدافع سموحة في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي أن مهاجم الفريق يحتاج إلى راحة لمدة تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة أسابيع قبل العودة للمشاركة في التدريبات بشكل تدريجي.

وأوضح الأهلي أن اللاعب يشارك في التدريبات مرتديا قناعا واقيا حرصا على سلامة الوجه خلال الفترة المقبلة.

واستبدل مروان محسن اضطراريا في الدقيقة 37 من لقاء سموحة بسبب الإصابة القوية.

وكان مروان محسن قد قام بصناعة هدف المباراة الوحيد الذي سجله رمضان صبحي في الدقيقة العاشرة.

ويلعب الأهلي مساء السبت المقبل أمام كانو سبورت في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

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