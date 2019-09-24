الأهلي: مروان أجرى العملية الجراحية في الوجه وقد يغيب لخمسة أسابيع

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 - 12:18

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

إصابة مروان محسن مهاجم الأهلي أمام سموحة

أجرى مروان محسن مهاجم فريق الأهلي عملية جراحية صباح اليوم الاثنين بعد إصابته بكسر في عظام الوجه والفك العلوي.

وتعرض مروان لإصابة قوية في الوجه بعد الاصطدام مع مدافع سموحة في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي أن مهاجم الفريق يحتاج إلى راحة لمدة تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة أسابيع قبل العودة للمشاركة في التدريبات بشكل تدريجي.

أخبار متعلقة

الأهلي يغلق صفحة الدوري من أجل إفريقيا.. وبرنامج بدني خاص لتجهيز اللاعبين حوار في الجول – نائب رئيس أمبرو يكشف لون أحد قمصان الأهلي البديلة والأسعار.. وفكرة لـ مؤمن تدوير فايلر والهبوط البدني ضمن ما تعلمناه من فوز الأهلي على سموحة مؤتمر حسام حسن: واجهنا سوء حظ أمام الأهلي

وأوضح الأهلي أن اللاعب يشارك في التدريبات مرتديا قناعا واقيا حرصا على سلامة الوجه خلال الفترة المقبلة.

واستبدل مروان محسن اضطراريا في الدقيقة 37 من لقاء سموحة بسبب الإصابة القوية.

وكان مروان محسن قد قام بصناعة هدف المباراة الوحيد الذي سجله رمضان صبحي في الدقيقة العاشرة.

ويلعب الأهلي مساء السبت المقبل أمام كانو سبورت في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

طالع أيضا

تحتاج 7 كرات الآن يا رونالدو.. جائزة الأفضل تعود لأحضان ميسي

يعزف "الميتال" من على العرش.. كلوب أفضل مدرب في العالم

أليسون أفضل حارس في العالم

مفاجآت في فريق الفيفا لعام 2019.. 3 من ريال مدريد

مؤتمر فايلر: هذا سبب التدوير بين اللاعبين أمام سموحة.. أريد لعب كرة هجومية

الأهلي مروان محسن في الدوري الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدافع ليفربول: ازدحام المباريات؟ سنحارب على كل الجبهات دقيقة | أوروبا
الأهلي: مروان أجرى العملية الجراحية في الوجه وقد يغيب لخمسة أسابيع 41 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يغلق صفحة الدوري من أجل إفريقيا.. وبرنامج بدني خاص لتجهيز اللاعبين ساعة | إفريقيا
تشكيل متصدر #فانتازي_الدوري_المصري.. اختيارات سليمة و"ضربة حظ" منحته 102 نقطة ساعة | الدوري المصري
كلوب: تعامل صلاح وأرنولد مع الركلة الحرة أمام تشيلسي كان ذكيا للغاية ساعة | المحترفون
لهيطة يفجر مفاجأة عبر في الجول: أجيري والمحمدي صوتا في استفتاء الأفضل والفيفا لم يدرج صوتيهما ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 2 خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات 3 رسميا - حسام البدري مدربا لمنتخب مصر 4 كلوب يحدد ترتيب صلاح في تسديد ركلات الجزاء

قد ينال إعجابك