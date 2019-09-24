تشكيل متصدر #فانتازي_الدوري_المصري.. اختيارات سليمة و"ضربة حظ" منحته 102 نقطة

102 نقطة حصدهم بلال أحمد بدوي في الجولة الأولى من #فانتازي_الدوري_المصري على FilGoal.com، أكثر بـ7 نقاط من وصيفه وأكثر من كل المشتركين في اللعبة في الجولة الأولى.

كل اختيارات بلال كانت مقنعة للغاية، ففي حراسة المرمى حقق له محمد الشناوي نقاط الشباك النظيفة ضد سموحة، فيما اعتمد على أحمد شديد قناوي ومعاذ الحناوي من الإنتاج الحربي في خطوة تنم عن متابع خبير للدوري المصري، حيث يعد قناوي ثالث أكبر صانع للأهداف في الدوري الموسم الماضي فيما يسدد الحناوي ركلات الجزاء لفريقه.

وبالفعل، صنع قناوي وحصل على ركلة جزاء سددها الحناوي بنجاح ضد نادي مصر.

ضربة حظ بسيطة منحت بدوي 16 نقطة إضافية، حيث وضع شارة القيادة على ذراع طارق حامد الموقوف، لتنتقل لنائبه عبد الله السعيد الذي سجل هدفين في فوز بيراميدز ضد إنبي 4-0، لتتضاعف نقاط السعيد في حساب بدوي.

هكذا جاء تشكيل بدوي في الجولة الأولى

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