تشكيل متصدر #فانتازي_الدوري_المصري.. اختيارات سليمة و"ضربة حظ" منحته 102 نقطة

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 - 11:45

كتب : FilGoal

فانتازي الدوري المصري

102 نقطة حصدهم بلال أحمد بدوي في الجولة الأولى من #فانتازي_الدوري_المصري على FilGoal.com، أكثر بـ7 نقاط من وصيفه وأكثر من كل المشتركين في اللعبة في الجولة الأولى.

كل اختيارات بلال كانت مقنعة للغاية، ففي حراسة المرمى حقق له محمد الشناوي نقاط الشباك النظيفة ضد سموحة، فيما اعتمد على أحمد شديد قناوي ومعاذ الحناوي من الإنتاج الحربي في خطوة تنم عن متابع خبير للدوري المصري، حيث يعد قناوي ثالث أكبر صانع للأهداف في الدوري الموسم الماضي فيما يسدد الحناوي ركلات الجزاء لفريقه.

وبالفعل، صنع قناوي وحصل على ركلة جزاء سددها الحناوي بنجاح ضد نادي مصر.

أخبار متعلقة

فانتازي في الجول – تعرف على أغلى اللاعبين.. أيا منهم ستضمه لفريقك؟ فانتازي في الجول – تعرف على قواعد احتساب النقاط والجوائز في الجول يقدم لكم: فانتازي الدوري المصري

ضربة حظ بسيطة منحت بدوي 16 نقطة إضافية، حيث وضع شارة القيادة على ذراع طارق حامد الموقوف، لتنتقل لنائبه عبد الله السعيد الذي سجل هدفين في فوز بيراميدز ضد إنبي 4-0، لتتضاعف نقاط السعيد في حساب بدوي.

هكذا جاء تشكيل بدوي في الجولة الأولى

أخبرنا كم نقطة أحرزت في #فانتازي_الدوري_المصري ، وهل مازالت لديك الفرصة في الفوز بموبايل OPPO F11 بنهاية الجولة الثالثة؟

اقرأ أيضا

لهيطة يفجر مفاجأة عبر في الجول: أجيري والمحمدي صوتا في استفتاء الأفضل والفيفا لم يدرج صوتيهما

حوار في الجول – نائب رئيس أمبرو يكشف لون أحد قمصان الأهلي البديلة والأسعار.. وفكرة لـ مؤمن

خبر في الجول - برج العرب يقترب من استضافة لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت

3 أشياء تعلمناها من فوز الزمالك على الاتحاد.. العقدة مستمرة وميتشو لا يزال يجرب

رغم المشاركة مع الرديف - مدرب وست بروميتش: لن نتعجل الدفع بحجازي

فانتازي الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدافع ليفربول: ازدحام المباريات؟ سنحارب على كل الجبهات 48 ثاتيه | أوروبا
الأهلي: مروان أجرى العملية الجراحية في الوجه وقد يغيب لخمسة أسابيع 40 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يغلق صفحة الدوري من أجل إفريقيا.. وبرنامج بدني خاص لتجهيز اللاعبين ساعة | إفريقيا
تشكيل متصدر #فانتازي_الدوري_المصري.. اختيارات سليمة و"ضربة حظ" منحته 102 نقطة ساعة | الدوري المصري
كلوب: تعامل صلاح وأرنولد مع الركلة الحرة أمام تشيلسي كان ذكيا للغاية ساعة | المحترفون
لهيطة يفجر مفاجأة عبر في الجول: أجيري والمحمدي صوتا في استفتاء الأفضل والفيفا لم يدرج صوتيهما ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسائل من رئيس الزمالك بعد خسارة السوبر لـ ميتشو وساسي وأوباما 2 خبر في الجول – تعرف على التشكيل المقترح لجهاز البدري.. مفاجأة بركات 3 رسميا - حسام البدري مدربا لمنتخب مصر 4 كلوب يحدد ترتيب صلاح في تسديد ركلات الجزاء

قد ينال إعجابك