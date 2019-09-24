فجر إيهاب لهيطة مدير المنتخب السابق مفاجأة مدوية، حيث أكد أن المدير الفني السابق للمنتخب خافيير أجيري، وقائده أحمد المحمدي صوتا في استفتاء الأفضل The Best.

محمد صلاح النادي : ليفربول

ويظهر الملف الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عدم تصويت مصر سواء بمدرب أو بقائد في التصويت الذي حل فيه محمد صلاح رابعا خلف ليونيل ميسي، فيرجيل فان دايك، وكريستيانو رونالدو.

وقال لهيطة لـFilGoal.com: "أنا مندهش للغاية، أنا بنفسي من أرسلت صوتي المحمدي وأجيري لاتحاد الكرة لإرساله للفيفا قبل الموعد المحدد لإنهاء التصويت الذي وافق يوم 19 أغسطس".

وشدد "هذا الأمر موجود وموثق لدى اتحاد الكرة. الثنائي شارك في التصويت".

وأتم "لا أعلم كيف تم الإعلان دون صوتي أجيري والمحمدي".

وتأتي تصريحات لهيطة رغم ما قاله هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر إنه لم يُطلب منه أو أي من أعضاء الجهاز الفني السابق للفراعنة التصويت في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم. (طالع التفاصيل)

وأشار الموقع الرسمي للفيفا إلى أن ميسي حصل على 46 نقطة، أما فان دايك فجاء ثانيا بـ38 نقطة وتلاه رونالدو بـ36 نقطة وفي المركز الرابع جاء محمد صلاح بـ26 نقطة متفوقا على زميله في ليفربول ساديو ماني الذي جاء خامسا بفارق ثلاث نقاط فقط.

وفي المركز السادس جاء كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بـ17 نقطة.

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