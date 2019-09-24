بعد إعلان الاتحاد الدولي "فيفا" أسماء الاتحادات التي صوتت على جائزة أفضل لاعب في العالم، أثار عدم تواجد مصر بين المصوتين الجدل.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

إيهاب لهيطة مدير المنتخب أثناء وقت التصويت أكد أن المدرب السابق خافيير أجيري، وقائد المنتخب أحمد المحمدي صوتا لاختيار محمد صلاح الذي حصد المركز الرابع، فلماذا لم يُعتمد التصويت إذا؟

هذا ما يكشفه FilGoal.com وفقا لما أوضحه مصدر تواجد في المجلس السابق للجبلاية، وأكده آخر متواجد حاليا ضمن أعضاء اللجنة الخماسية.

وقال المصدر: "مصر فعلا أرسلت التصويت الرسمي باختيارات أجيري والمحمدي في الموعد المحدد، ولم نتأخر".

قبل أن يستدرك "لكن الخطاب المرسل يجب أن يحمل توقيع المدير الفني -أجيري- والمحمدي وهذا لم يحدث، فقد وقع مكانهم علاء عبد العزيز مدير العلاقات العامة في الاتحاد آنذاك".

المصدر أشار "فيفا رفض اعتماد التصويت لأن اللوائح تفرض أن يكون موقعا من المدرب واللاعب، وهو ما لم يحدث إذ كان أجيري قد رحل عن منصبه، بينما غادر المحمدي بعد انتهاء مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا".

وأوضح "لوائح فيفا تنص على أنه حال عدم تواجد مدير فني للمنتخب وقت التصويت فإن المخوّل له بالتصويت بدلا منه المدير الفني لاتحاد الكرة -محمود سعد- بعد إخطار اتحاد اللعبة بعدم تواجد مدير فني".

وأتم المصدر "للأسف لم تتم مراجعة ورقة التصويت لتتفق مع اللوائح لعدم وجود مجلس إدارة حينها".

ماذا حدث؟

"مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا"، هكذا كتب محمد صلاح عبر تويتر بعد ساعات من ضجة أثيرت بسبب إزالته لجملة "لاعب منتخب مصر" من توصيفه على نفس الموقع.

وأثار ما فعله صلاح ضجة كبيرة خاصة بعد عدم ورود اسم مصر ضمن المصوتين في استفتاء الأفضل The Best الذي حل فيه نجم ليفربول رابعا.

اتحاد الكرة أصدر بيانا رسميا يوم الثلاثاء يسأل فيه فيفا عن سبب عدم اعتماد تصويت مصر (طالع التفاصيل).

ولم يصوت الصحفي هاني دانيال لصلاح في المركز الأول، حيث صوت لساديو ماني وكريستيانو رونالدو أولا ثم صلاح.

وفي نفس الوقت، كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر لـFilGoal.com أن المدير الفني السابق للمنتخب خافيير أجيري، وقائد المنتخب أحمد المحمدي صوتا بالفعل وأرسل لهيطة التصويت للاتحاد المصري لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

وبعدها، قال أحمد المحمدي

قائد المنتخب إنه "صوتت بالترتيب لمحمد صلاح وكريستيانو رونالدو وساديو ماني".

وشدد "لا أعرف ماذا حدث بعد ذلك. عندما طٌلب مني التصويت فعلت ذلك".

وأردف "أتذكر أنني صوتت في منتصف شهر أغسطس الماضي".

ويقول الموقع الرسمي للفيفا إن آخر وقت للتصويت كان يوم 19 أغسطس الماضي.

وكان اتحاد الكرة بلا مجلس إدارة وتحت قيادة المدير التنفيذي ثروت سويلم حتى يوم 21 أغسطس الماضي.

وأشار الموقع الرسمي للفيفا إلى أن ميسي حصل على 46 نقطة، أما فان دايك فجاء ثانيا بـ38 نقطة وتلاه رونالدو بـ36 نقطة وفي المركز الرابع جاء محمد صلاح بـ26 نقطة متفوقا على زميله في ليفربول ساديو ماني الذي جاء خامسا بفارق ثلاث نقاط فقط.





































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