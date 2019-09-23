بالفيديو – مدافع يونايتد يسخر من سولشاير.. وتوبيخ فوري

أظهرت الكاميرات خلال مواجهة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد، فيل جونز مدافع الأول وهو يقول إن مدربه سيقال في الصباح بعد تأخره أمام مضيفه في النتيجة. وذلك حسبما أوضحت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن قارئ شفاه محترف قد أوضح أن جونز قال: "ستتم إقالتك في الصباح" وهو يتحدث عن أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد.

فالتفت له إد وودوارد المدير التنفيذي للنادي وقال له: "توقف، نحن أمام الكاميرات".

Phil Jones: “sacked in the morning” Ed Woodward: “we’re on camera stop” pic.twitter.com/a2dFZLQM1t — ❻ (@LFCJxmes) September 22, 2019

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الحادثة ستتسبب في مزيد من التوتر والقلق في مانشستر يونايتد، خاصة مع البداية السيئة للموسم الجاري وبالتحديد بعد الخسارة من وست هام يونايتد بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري على الملعب الأوليمبي في لندن.

وفازت كتيبة أولي جونار سولشاير في مباراتين فقط من أصل 11 مباراة خاضها الفريق في الدوري الإنجليزي، ولم يحقق أي فوز خارج ملعبه منذ شهر فبراير الماضي.

وكان لبعض الجماهير آراء حول اللقطة، إذ كتب أحد المشجعين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "فيل جونز شعر بغضب وودوارد الشديد ضد سولشاير".

ويحتل يونايتد حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما فاز مباراتين وتعادل مرتين وخسر مرتين.

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