سيسوكو: نجاح صلاح وماني يلهم ملايين الأطفال في إفريقيا

يرى محمد سيسوكو لاعب ليفربول السابق أن نجاح محمد صلاح وساديو ماني يلهم الملايين من الأطفال في قارة إفريقيا.

الثنائي قاد ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، مع المنافسة حتى النفس الأخير على لقب الدوري الإنجليزي.

وقال سيسوكو في تصريحات لموقع ليفربول: "صلاح وماني مذهلان، إنهما يسجلان الكثير من الأهداف، ويمنحان ليفربول الكثير من الطاقة والسرعة".

وأضاف اللاعب المالي "أعتقد أنهما يعطيان صورة كبيرة لإفريقيا. أنا فخور جدًا بهذين اللاعبين".

وواصل "أنا فخور بكل الفريق، لكن خصوصًا صلاح وماني، إنهما يعطيان صورة جيدة لإفريقيا للأجيال القادمة، وهذا أمر مهم".

وأوضح لاعب سوشو الحالي "عندما كنت لاعبا في صفوف ليفربول أراد الكثير من الناس أن يكونوا مثل سيسوكو. أما الآن يريد ملايين الأطفال أن يكونوا مثل صلاح وماني".

الثنائي صلاح وماني كان ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، بعد حصد لقب دوري أبطال أوروبا وتقاسم جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي، رفقة بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

فيما فاز نجم منتخب مصر بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي.

يذكر أن لوكا مودريتش ظفر بجائزة أفضل لاعب في العالم THE BEST لعام 2018 فيما حل رونالدو ثانيا في التصويت وجاء صلاح في المركز الثالث.

الإعلان عن الفائزين بجائزة THE BEST سيتم خلال حفل يقام بمدينة ميلانو الإيطالية يوم الإثنين.

يذكر أن صلاح حصد جائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2018 بحفل العام الماضي.