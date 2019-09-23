روي كين: من المرعب رؤية ما وصل إليه مانشستر يونايتد

قال روي كين نجم مانشستر يونايتد السابق إنه يشعر برعب شديد لما وصل إليه الفريق، مشيرا إلى شعوره بالصدمة والحزن للحالة التي ظهر عليها فريقه السابق ضد وست هام يونايتد.

وصرح النجم الأيرلندي أثناء تحليله للمباراة عبر شبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "من المرعب رؤية إلى أين وصل الفريق".

وواصل "لا أعلم من أين أبدأ، كنت مصدوما وحزينا للسوء الذي ظهر عليه الفريق".

وتابع "يمكنك أن تخسر مباراة كرة قدم لكن كل شيء حول مانشستر يونايتد.. لا أعرف كيف أصفه، الفريق كان باهتا بلا جودة ويفتقر للرغبة والقادة والشخصية".

وخسر مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0 من مضيفه وست هام ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

ويحتل يونايتد حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما فاز مباراتين وتعادل مرتين وخسر مرتين.

وتابع كين: "الطريق طويل للغاية لكن من المرعب رؤية كيف سقط الفريق".

واستطرد "التشكيل الحالي ليس جيدا كفاية، أعرف أولي منذ فترة ويمكنني أن أقول إنه غاضب بشدة ويشعر بالامتعاض، المدربون يمكنهم أن يدعموا فريقهم بكل الطرق لكن ما يفعلونه في الملعب هو ما يحددهم، نحن نتحدث عن مانشستر يونايتد هنا".

وأتم "سأعود للأساسيات، إغلاق المساحات والركض، الهدف الأول لخص تلك اللحظة، يونايتد علق رهانه على دانييل جيمس فتى صغير من سوانزي مازال في طريقه للتعلم، سأنتقد اللاعبين على عدم إغلاق المساحات بينهم، لكن العديد من هؤلاء اللاعبين ليسوا جيدين كفاية للفريق، بكل بساطة".

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