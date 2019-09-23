أدريان: ليفربول مثل الصخرة الآن
الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 13:36
كتب : FilGoal
وصف أدريان حارس ليفربول فريقه بالصخرة، بعد العودة لطريق الانتصارات عقب تلقي الخسارة الأولى في الموسم الأسبوع الماضي.
ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 6 جولات بالعلامة الكاملة وعقب الفوز على تشيلسي 2-1، متفوقا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 5 نقاط.
وقال أدريان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن فريق، نفوز سويًا ونخسر معًا. خسرنا ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا، لا أعتقد أننا استحقينا هذه النتيجة وكان الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لنا، لكننا نتعافى جيدًا".
وأضاف "لقد عدنا إلى الدوري الإنجليزي وعدنا للفوز. من المهم دائمًا أن يكون هناك اتصال جيد بين جميع اللاعبين، وكذلك المشجعين والمدرب والجميع".
وأردف "نحن مثل الصخرة الآن ونحن معا. نحن نستمتع بهذه اللحظة ولكننا بحاجة إلى مواصلة التطلع إلى تحقيق المزيد من النقاط".
ويلعب ليفربول ضد إم كيه دونز يوم الأربعاء في كأس رابطة المحترفين، ثم شيفيلد يونايتد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.
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