تعرف على تقييم صلاح أمام تشيلسي من الصحف الإنجليزية

صنع نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول هدفا أمام تشيلسي لكنه لم يهدد مرمى البلوز كثيرا، فكيف كان تقييمه من قبل الصحف الإنجليزية.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 6 جولات بالعلامة الكاملة وعقب الفوز على تشيلسي 2-1، متفوقا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 5 نقاط.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام تشيلسي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6 درجات من عشرة.

لاعب آخر تقييمه جاء أقل من صلاح بقليل، هو جيني فينالدوم بمتوسط تقييم 5.9 درجة من عشرة، وهو الأسوأ بين كل لاعبي الريدز.

أما أفضل لاعبي ليفربول في المباراة فكان جويل ماتيب الذي حصل على متوسط تقييم 8 درجات من عشرة.

وبذلك توقف رصيد صلاح من الأهداف عند 4 أهداف في 6 جولات.































ويلعب ليفربول ضد إم كيه دونز يوم الأربعاء في كأس رابطة المحترفين، ثم شيفيلد يونايتد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.