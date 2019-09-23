خاص أيمن حفني لـ في الجول بعد أزمة القيد: سأبقى أو سأنضم لأحد الدوريات في الخليج

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 - 00:53

كتب : FilGoal

أيمن حفني

تحدث أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك السابق ومصر للمقاصة الحالي عن أزمة عدم قيده في قائمة الفريق الفيومي.

بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة أقر في وقت سابق فشل قيد أيمن حفني في قائمة الفريق بسبب خطأ إداري، قبل أن يُعلن النادي الفيومي التقدم بشكوى. (طالع التفاصيل)

وقال أيمن حفني: "أبلغوني في المقاصة بقيدي في منطقة الفيوم قبل غلق باب القيد بدقائق. والنادي الآن تقدم بالتماس لاتحاد الكرة من أجل حل الأزمة".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "ما يقال عن تفكيري في اللعب في أندية الدرجة الثانية في مصر ليس صحيحا على الإطلاق. لن أفعل ذلك".

وواصل "إما سأبقى في المقاصة حتى شهر يناير من أجل المشاركة مع الفريق، أو سأرحل لفريق آخر".

وأكمل حديثه قائلا: "قد انضم لإحدى الدوريات الخليجية المسموح بالقيد بها حتى الآن".

صاحب الـ33 عاما شارك في 10 مباريات فقط خلال الموسم الماضي. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع هدفين.

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