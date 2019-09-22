عقوبات بالجملة من بينها رمضان وعاشور.. 680 ألف جنيه غرامات على الأهلي والزمالك

أصدرت لجنتا الانضباط والمسابقات في اتحاد الكرة المصري عقوبات بالجملة على الأهلي والزمالك بسبب ما حدث في لقاء السوبر.

وبلغ مجموع الغرامات المالية الموقعة على الأهلي 365 ألف جنيه، وعلى الزمالك 315 ألف جنيه، بناءً على تقارير مراقب المباراة والحكام.

ويستعرض FilGoal.com تفاصيل الغرامات المالية، وفقا لما أعلنه اتحاد الكرة المصري.

على الأهلي

** 100 ألف جنيه لقيام جماهير بتوجيه هتافات خارجة لجماهير الفريق المنافس.

** 50 ألف جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجه لرئيس الزمالك.

** 50 ألف جنيه لقيام جماهيره بتوجيه ختافات خارجه لـ محمود عبد الرازق "شيكابالا".

** 50 ألف جنيه لقيام جماهيره بإطلاق ألعاب نارية في المدرجات.

** 50 ألف جنيه على حسام عاشور و50 ألف جنيه على رمضان صبحي لإثارة الجماهير للهتاف بعبارات خارجة.

** 10 ألاف جنيه لتأخر نزول الفريق أرضية الملعب في الشوط الأول لـ 5 دقائق.

** 5 آلاف لتأخير تسليم الـ (سكور شيت) للحكم.

ضد الزمالك

** 100 ألف جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجه لجماهير الفريق المنافس.

** 50 ألف جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجه في حق صالح سليم.

** 150 ألف جنيه لمغادرة اللاعبين والجهاز الفني والإداري أرضية الملعب قبل تسليم الجوائز.

** 10 ألاف جنيه لتأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الأول لـ 5 دقائق.

** 5 آلاف لتأخير تسليم الـ (سكور شيت) للحكم.

** إيقاف طارق حامد لمباراة بسبب الحصول على بطاقة صفراء ثالثة.

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