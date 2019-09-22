بالفيديو - ريال مدريد يتجنب إعصار إشبيلية السنوي ويحقق ما لم يحدث منذ 2002

قفز ريال مدريد إلى المركز الثاني في الدوري الإسباني، بفوزه الثمين على مضيفه إشبيلية 1-0، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، بالجولة الخامسة للمسابقة.

كريم بنزيمة سجل هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني، خاطفا نقاط المباراة كاملة للميرنجي.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر أتليتك بلباو.

فيما تجمّد رصيد إشبيلية عند 10 نقاط في المركز الخامس، بعد أن بدأ الجولة متصدرًا.

ريال مدريد فك عقدة ملعب سانشيز بيزخوان، إذ خسر آخر 4 مباريات خاضها في الدوري عليه أمام إشبيلية.

كما خرج ريال مدريد بشباك نظيفة في ملعب إشبيلية بالدوري للمرة الأولى منذ عام 2002.

من جانبه، أوقف تيبو كورتوا سلسلة 15 مباراة متتالية مع ريال مدردي اهتزت فيها شباكه، إذ خرج بشباك نظيفة للمرة الأخيرة في 3 فبراير الماضي أمام ديبورتيفو ألافيس، أي منذ 231 يوما.

زين الدين زيدان لم يجر العديد من التغييرات على تشكيلته التي سقطت بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان، فأعاد قائده سيرخيو راموس إلى قلب الدفاع فقط بدلا من إيدير ميليتاو.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة أشبيلية .. هازارد، جاريث بيل وبنزيمة يقودوا خط الهجوم #في_إسبانيا pic.twitter.com/r3jpLL4zzm — FilGoal (@FilGoal) September 22, 2019

أما جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية فخاض مباراة خاصة للغاية أمام فريقه السابق، واختار الإبقاء على المكسيكي خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" على مقاعد البدلاء، فيما دفع بـ سيرخيو ريجيلون أمام ناديه الأصلي.

ولم تشهد المباراة في أول نصف ساعة خطورة حقيقية على المرميين، وإنما انفعال بالغ من لوبيتيجي الذي تحصّل على بطاقة صفراء في الدقيقة 28 لاعتراضه على حكم المباراة.

أول هجمة حقيقية في اللقاء كانت من نصيب ريال مدريد في الدقيقة 35.

جيمس رودريجيز افتك الكرة من قدم فيرناندو، ومررها إلى كريم بنزيمة الذي راوغ وهيّا ببراعة لزميله إيدن هازارد، والبلجيكي سدد بيسراه لكن توماس فاشليك حارس مرمى إشبيليةى تصدى وحافظ على نظفة شباكه.

ريال مدريد فشل في تسديد أي كرة بين القائمين أمام باريس سان جيرمان، واحتاج إلى 35 دقيقة إضافية في المباراة التالية أمام إشبيلية.

هجمات ريال مدريد الخطيرة تواصلت، فتلقى داني كارباخال تمريرة حريرية من جيمس، وانفرد بالتشيكي فاشليك، لكن الأخير واصل التألق وأبعد تسديدة الظهير الدولي الإسباني في الدقيقة 39.

في الشوط الثاني دخل إشبيلية بحدة أكبر، خصوصا عندما دفع لوبيتيجي بجناحه أوليفر توريس بدلا من فرانكو فاسكيز في الدقيقة 52.

ورغم السيطرة الكاملة لـ إشبيلية وحرمانه ريال مدريد الكرة لمدة طويلة، لكن هجمة وحيدة منضبطة في الدقيقة 65 لـ ريال مدريد أسفرت عن نبأ مهم.

كارباخال انطلق من الجهة اليمنى وأرسل عرضية، قابلها كريم بنزيمة بضربة رأسية قهرت فاشليك وأعطت التقدم لـ ريال مدريد.

الهدف هو الأول لـ بنزيمة على ملعب إشبيلية ببطولة الدوري، بعد 8 مواجهات سابقة فشل خلالها في هز الشباك.

ليرفع بنزيمة رصيده إلى 5 أهداف في صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم بالتساوي مع جيرارد مورينو مهاجم فياريال.

بنزيمة سجل إجمالا 20 هدفا في الدوري الإسباني خلال العام الميلادي 2019، بالتساوي مع ليونيل ميسي قائد برشلونة.

الدقيقة 70 شهدت دخول وجه مألوف لمشجعي ريال مدريد: تشيتشاريتو.

المهاجم المكسيكي الذي قضى موسم 2014\2015 في صفوف الميرنجي، دخل بدلا من جوان خوردان في تغيير هجومي بصفوف إشبيلية.

زيدان انتظر حتى الدقيقة 75 ليستخدم أول أوراقه البديلة، ودفع بـ فيدي فالفيردي العائد من الإصابة بدلا من جيمس.

تشيتشاريتو لم يظهر سوى في لقطة كاد يقتل فيها مشجعي فريقه السابق، عندما سجل هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل في الدقيقة 88.

ليحقق ريال مدريد فوزا ثمينا استعاد به توازنه، ويفشل لوبيتيجي في الثأر من فريقه السابق.





































اقرأ ايضا:

إثارة إيهاب جلال والعشري لا تتوقف أبدا.. المصري يتعادل مع الحدود

تغريدة - جمهور أستون فيلا يشيد بتريزيجيه وينتقد استبداله

بالفيديو - ليفربول يحتل جسر ستامفورد.. كرر فوزه على تشيلسي وحافظ على العلامة الكاملة

بالفيديو - تمريرة حاسمة ذكية في ملخص لمسات صلاح أمام تشيلسي

أرنولد: اتفقت مع صلاح على طريقة تسديد الركلة الحرة أمام تشيلسي