تصدي خرافي جعل العالم بأكمله يتحدث عنه وكان بطله محمود جاد حارس فريق إنبي.

محمود جاد النادي : إنبـي إنبـي

حارس شاب لا يعرفه أحد ظهر أساسيا يحرس مرمى إنبي في أول مباراة في الدوري المصري لموسم 2019/2020 ضد أحد الفرق القوية في المسابقة وهو بيراميدز.

وكانت محصلة المباراة 4 أهداف في شباك الحارس الشاب محمود جاد.

إلا أن رباعية بيراميدز في شباكه لم تمنع الإشادة التي نالها الحارس الشاب بعد المباراة لما قدمه من مستوى مميز وتصديات رائعة.

لقطة كانت الأبرز في اليوم الأول للدوري المصري عندما خرج محمود جاد من مرماه لإبعاد الكرة برأسه قبل أن يعود سريعا ويتصدى بشكل خرافي لتسديدة إبراهيم حسن الذي كان أن يسجل منها واحدا من أفضل الأهداف.

لكن رد فعل الحارس الشاب وتصديه للكرة بشكل رائع جعل الجميع يشيد به وتحدثت العديد من الصحف العالمية عن هذا التصدي مثل صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، كما أشاد به أيضا جاري لينيكر نجم منتخب إنجلترا السابق والمحلل الفني الحالي.

FilGoal.com تواصل مع محمود جاد للحديث معه عن أول مباراة له في الدوري وكيف يرى مستقبله في حراسى مرمى إنبي.

وقال محمود جاد لـFilGoal.com: "لم أتوقع أن أكون الحارس الأساسي لإنبي هذا الموسم لكن علي ماهر المدير الفني وثق في قدراتي الفنية ومدرب الحراس مصطفى فحتي كان يتحدث معي دائما ويؤكد لي أنني ينتظرني مستقبل جيد".

الحارس الشاب أضاف "أنا من مواليد 1998 محافظة المنصور مركز السنبلاوين وتم تصعيدي من قبل للفريق الأول في إنبي خلال فترة تولي هاني رمزي تدريب الفريق في عام 2015 لكني لم أشارك في أي مباراة".

وأضاف "الجهاز الفني وضع ثقته في ولم يتعاقد مع أي حارس جديد للفريق".

وعن أسباب الخسارة أمام إنبي قال محمود جاد "المباراة هي الأولى لنا هذا الموسم ولا يزال الدوري طويلا والأداء سيتحسن مع مرور الجولات".

وأكد "بالتأكيد أتحمل مسؤولية الأهداف الأربعة التي سكنت شباكي مع باقي زملائي لأننا جميعا نلعب لفريق واحد والكل يتحمل المسؤولية في الفوز والهزيمة".

وكشف محمود جاد "عماد السيد حارس الزمالك السابق والاتحاد السكندري الحالي يتواصل معي بشكل دائما ويتوقع لي مستقبل جيد ويدعمني بشكل مستمر".

وعن مثله الأعلى في كرة القدم رد محمود جاد قائلا: "بالتأكيد هو عصام الحضري، ومن أمنياتي أن أقابله وأجلس معه، هو لا يعرفني بالتأكيد لكني أتمنى أن أقابله".

وأتم تصريحاته "هدفي الحالي هو الاستمرار في الظهور بمستوى جيد مع إنبي ومن ثم الانضمام للمنتخب الأوليمبي في بطولة الأمم الإفريقية المقبلة".

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