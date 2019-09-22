إثارة إيهاب جلال والعشري لا تتوقف أبدا.. المصري يتعادل مع الحدود

دائما ما تكون الإثارة حاضرة بين إيهاب جلال وطارق العشري. وفي الجولة الأولى من موسم 2019-20 تواجدت الإثارة بين المصري وحرس الحدود.

المصري تعادل إيجابيا مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من المسابقة المحلية.

الحدود تقدم أولا عن طريق أحمد شرويدة في الدقيقة 73، قبل أن يتعادل البديل أوستين أموتو في الدقيقة 76 رغم النقص العددي من الدقيقة التاسعة.

إيهاب جلال واجه طارق العشري 5 مرات من قبل ونجح في الانتصار مرتين وتعادل مرتين وخسر مرة.

والآن المواجهة السادسة انتهت بالتعادل الثالث بين العشري وإيهاب جلال.

ولم ينجح المصري في آخر 3 مباريات من الانتصار على حرس الحدود، وخسر الثلاث مواجهات.

واعتمد إيهاب جلال مدرب المصري على مفتاح طقطق وحسن علي ومحمود وادي في خط الهجوم.

بينما شارك أحمد شوشة وكريم العراقي وسعيدو سيمبوري وعمر كمال عبد الواحد.

وعلى الجانب الآخر اعتمد طارق العشري مدرب الحدود على نانا أنتوي وأنطوني لوكاسا وإبراهيما كونيه منذ البداية.

📋 المصري يبدأ أمام الحرس بهجوم عربي.. طقطق ووادي في المقدمة pic.twitter.com/StADSJFvPW — FilGoal (@FilGoal) September 22, 2019

ولعب المصري بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة التاسعة بعد خروج إيزي إيميكا مطرودا.

لعبة مشتركة بين إيميكا ونانا أنتوي مهاجم حرس الحدود ليسقط الأخير على أرض الملعب، ويخرج الأول مطرودا.

ويعد طرد النيجيري إيزي إيميكا هو الأول في الدوري المصري لموسم 2019-20.

ولم يتعرض إيميكا لأي حالة طرد طوال مشواره في الدوري المصري والذي شهد ظهوره بقميص النصر للتعدين والإنتاج الحربي والمصري.

وغابت الفرص على مدار الشوط الأول وبداية الشوط الثاني، قبل أن تبدأ في الظهور بمشاركة النيجيري أموتو في الدقيقة 56.

أموتو صنع الفرصة الأولى لـ المصري التي جاءت عن طريق محمود وادي ولكن دفاع الحدود أبعد تسديدة الأخير.

وفي الدقيقة 72 اهتزت الشباك أخيرا ولكن لصالح حرس الحدود عن طريق أحمد شرويدة.

شرويدة استغل لمسة بالرأس من أنوطني لوكاسا قبل أن يسدد بإتقان في الشباك.

ولم يحتفل شرويدة بهدفه في مرمى المصري احتراما لفريقه السابق، قبل أن يهدي الهدف لـ مؤمن زكريا.

وضغط المصري من أجل تعديل النتيجة وهو ما حدث بالفعل عن طريق أموتو.

وأنطلق أموتو منفردا بالمرمى مستغلا خطأ دفاعي قبل أن يمر من الحارس ويضعها في الشباك في الدقيقة 78.

وكاد الحدود أن يخطف الانتصار قبل نهاية المباراة ولكن في النهاية لم تهتز الشباك مجددا.

المصري يتعادل مع الحدود.

اقرأ أيضا:

بالفيديو - ليفربول يحتل جسر ستامفورد.. كرر فوزه على تشيلسي وحافظ على العلامة الكاملة

بالفيديو – أرسنال ينجو من قتل نفسه وينتصر بصعوبة على فيلا في حضور تريزيجيه والمحمدي

ثلاثية الإنتاج ترحب بنادي مصر في الدوري.. وطنطا يصعق دجلة في أولى المفاجآت

البدري: عقدت جلسات تعارف مع المرشحين للجهاز.. واستقررنا على وجود بركات

بالفيديو - صلاح الماكر يصنع لـ أرنولد.. ليفربول يضرب مرمى تشيلسي