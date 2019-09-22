ثلاثية الإنتاج ترحب بنادي مصر في الدوري.. وطنطا يصعق دجلة في أولى المفاجآت

رحب فريق الإنتاج الحربي بنظيره الصاعد حديثا للدوري نادي مصر وهزمه بثلاثية دون رد في الجولة الأولى للمسابقة وفي المباراة التي أقيمت بملعب السلام.

وللموسم الثاني على التوالي يفوز فريق الإنتاج الحربي في المباراة الأولى للدوري تحت قيادة المدير الفني مختار مختار.

تقدم الإنتاج الحربي في الدقيقة 23 بهدف سجله المهاجم الجديد للفريق مامادو نديوكو نياس بعدما استلم عرضية أحمد شديد قناوي وسدد في الشباك.

ثم توغل أحمد شديد داخل المنطقة ليحصل على ركلة جزاء تقدم معاذ الحناوي لتسديدها وسجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 41.

واستمر تفوق الإنتاج ومن خطأ في تمرير الكرة من مدافع فريق مصر إلى حارسه قطع المهاجم محمد رجب الكرة ومر من الحارس وسدد بسهولة في الشباك الخالية مسجلا الهدف الثالث للفريق العسكري في الدقيقة 74.

وحصد الإنتاج أول 3 نقاط له في الدوري ليأتي في المركز الثاني في جدول الترتيب خلف بيراميدز المتصدر بفارق الأهداف فقط بعد فوزه على إنبي برباعية نظيفة.

طنطا يحقق أولى مفاجآت الدوري

الصاعد الثاني للدوري فريق طنطا نجح في تحقيق أولى مفاجآت المسابقة هذا الموسم بالفوز على وادي دجلة بهدف دون رد في مباراة مثيرة أقيمت بملعب بتروسبورت.

وجاء تشكيل الفريقين في المباراة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: يعقوبو - خالد رضا - محمود مرعي - بودي

الوسط: محمد رضا - محمد عبد العاطي - محمد هلال

الهجوم: حسام عرفات - مروان حمدي - رفيق كابو

أما تشكيل طنطا:

حراسة المرمى: إسلام طارق

الدفاع: إيهاب سمير - محمود مسعود - سليمان عبد ربه - محمد الشاذلي

الوسط: أحمد الألفي - تاديو لوانجا - أحمد الشناوي - وليد عادل

الهجوم: هشام شعبان - أحمد فهمي.

وصمد فريق طنطا أمام دجلة الذي سيطر على أغلب مجريات المباراة ولكن دون ترجمة الفرص إلى أهداف.

إلى أن جاء هدف فوز طنطا في الدقيقة 88 بعدما حصل الفريق على ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء سددها تاديو لوانجا بقوة ولم يستطع محمد عبد المنصف حارس دجلة التصدي للكرة لتسقط منه ويتابعها إسلام فؤاد في الشباك.

بهذه الهزيمة يكون دجلة فشل في تحقيق الفوز في أول مباراة له في الدوري منذ موسم 2011/2012 الذي لم يكتمل عندما انتصر على تليفونات بني سويف.

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