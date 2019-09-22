بالفيديو - صلاح الماكر يصنع لـ أرنولد.. ليفربول يضرب مرمى تشيلسي

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 17:50

كتب : FilGoal

ليفربول - تشيلسي - الصورة من وكالة أوبتا

تقدّم ليفربول بالهدف الأول على مضيفه تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج بالجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، بمساهمة من المصري محمد صلاح.

ليفربول متصدر المسابقة برصيد 15 نقطة، يواجه غريمه تشيلسي صاحب الـ8 نقاط في المركز 11.

وصنع صلاح هدف ليفربول الأول في الدقيقة 14 بطريقة ماكرة، إذ استغل الريدز ركلة حرة مباشرة للتسجيل في شباك تشيلسي.

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صلاح حرّك الكرة بشكل مفاجئ مستخدما كعب القدم لزميله ترينت أليكساندر أرنولد الذي أطلق قذيفة صاروخية لم يقدر كيبا أريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي على إبعادها.

ليصنع صلاح الهدف رقم 21 منذ حضوره إلى ليفربول في صيف 2017، ولا يتفوق عليه في تلك الفترة سوى كيفن دي بروين وليروي ساني ثنائي مانشستر سيتي برصيد 25 تمريرة حاسمة، وزميلهما دافيد سيلفا صاحب الـ23 تمريرة حاسمة، وكريستيان إريكسن صانع ألعاب توتنام (21 تمريرة حاسمة).

ليفربول يسعى للحفاظ على فارق النقاط الخمس مع مطارده مانشستر سيتي، إذ لم يفرّط في أي نقطة حتى اللحظة.

تشيلسي ليفربول الدوري الإنجليزي

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