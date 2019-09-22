البدري: عقدت جلسات تعارف مع المرشحين للجهاز.. واستقررنا على وجود بركات

من المنتظر أن يعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن جهازه المعاون يوم الأربعاء المقبل، حسبما قال المدرب، بعد جلسات للتعارف بينهم.

وكذلك أعلن البدري أن هناك استقرارا على وجود محمد بركات كمدير للمنتخب.

وأضاف البدري في تصريحات صحفية أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الخميس بحضور أعضاء اللجنة الخماسية المديرة لاتحاد الكرة، لـ"تقديم الجهاز وشرح خطته المستقبلية" حسبما أوضح.

وأردف البدري "عقدت جلسات منفردة مع المرشحين لشغل مناصب الجهاز المعاون، وهم طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر".

وشدد "الجلسات كان هدفها التعارف في المقام الأول".

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وأوضح البدري "جمعتني جلسة مطولة مع محمد بركات، بعد الاستقرار على وجوده بشكل رسمي في الجهاز، واتفقت معه على خطة العمل المقبلة وتوزيع الاختصاصات".

وأتم "كانت جلسة مثمرة للغاية".

ويبدأ المنتخب تجمعه الأول في السابع من أكتوبر المقبل ويلعب مباراة ودية في الفترة المقبلة.

البدري اختار نجم الفراعنة محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، الجناح محمود حسن "تريزيجيه" (أستون فيلا الإنجليزي)، المهاجم أحمد حسن "كوكا" (سبورتنج براجا البرتغالي)، لاعب الوسط محمد النني (بيشكتاش التركي)، والمدافع أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي).

ولم يختر البدري أمثال قائد المنتخب في كأس الأمم الإفريقية أحمد المحمدي، علي غزال، عمرو وردة، الذين كانوا ضمن خيارات سلف حسام البدري، خافيير أجيري.

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