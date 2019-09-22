بالفيديو - ليفربول يحتل جسر ستامفورد.. كرر فوزه على تشيلسي وحافظ على العلامة الكاملة

6 انتصارات من 6 مباريات، سجل ممتاز لليفربول حافظ به على العلامة الكاملة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نجاحه في اختبار صعب بملعب ستامفورد بريدج فاز فيه على مضيفه تشيلسي بنتيجة 2-1 يوم الأحد في الجولة السادسة.

واقتنص ليفربول هدفين من ركلتين ثابتتين ليعقد مهمة تشيلسي الذي حاول جاهدا معادلة النتيجة لكن الضيوف حافظوا على تفوقهم ليكرروا فوزهم على البلوز بعدما توجوا بالسوبر الأوروبي على حساب الأخير في أغسطس الماضي.

وتوقف رصيد تشيلسي عند 8 نقاط وتراجع للمركز 11 في ترتيب البطولة بعد تلقيه ثاني هزيمة في البطولة وارتفاع عدد الأهداف التي استقبلها إلى 13.

شوط مثير

سيطر ليفربول مبكرا على المباراة وكان الصراع شرسا في وسط الملعب وتألق فابينيو وأرسل أكثر من تمريرة طولية خطيرة بالقرب من منطقة جزاء تشيلسي وفي الدقيقة 14 استقبل ساديو ماني الكرة على حدود منطقة جزاء منافسه وحصل على ركلة حرة ليمرر محمد صلاح الكرة إلى ترينت أليكساندر-أرنولد الذي سدد مباشرة في الشباك.

في المقابل، حاول تشيلسي مباغتة ضيفه من الجبهة اليسرى التي شغلها الشاب ميسون ماونت ومن خلفه إيمرسون الذي لم يكمل المباراة بسبب إصابة ليحل بدلا منه ماركوس ألونسو في الدقيقة 16.

ونتيجة ضغط عال ليس مؤثرا في بعض الأوقات من جانب ليفربول، مرر أندرياس كريستينسن الكرة طولية بينية إلى تامي أبراهام الذي انفرد بمرمى ليفربول لكن سدد الكرة في يد الحارس أدريان في الدقيقة 24.

واضطر جوردان هندرسون قائد ليفربول للتحرك جهة اليمين في حالة الدفاع ليواجه ماركوس ألونسو أملا في إيقاف الجبهة اليسرى النشطة لتشيلسي.

وأدرك سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي التعادل في الدقيقة 27 إثر تمريرة عرضية من جهة اليسار نفذها ويليان لكن الفيديو أظهر تسللا على ماونت في بداية الهجمة ليلغي الحكم الهدف.

وعزز ليفربول تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 30 سجله البرازيلي روبرتو فيرمينو بضربة رأس إثر ركلة حرة جهة اليسار ولم يجد اللاعب مضايقة من تشيلسي الذي أخفق لاعبوه في رقابة مهاجم ليفربول.

وتلقى صلاح تمريرة طولية لينطلق خلف ألونسو ويدخل منطقة جزاء تشيلسي قبل أن يسدد الكرة لتصطدم بكريستينسن وتخرج إلى ركلة ركنية في الدقيقة 39.

وإثر التسديدة أصيب اللاعب الدنماركي كريستنسن وغادر الملعب ليحل محله كيرت زوما.

وكثف تشيلسي ضغطه من الجهة اليسرى بتحرك ويليان إلى بقعة قريبة من ألونسو لكن عجز اللندنيون عن تهديد مرمى أدريان.

هيمنة مستمرة

وفرض ليفربول سيطرته في بداية الشوط الثاني رغم تقدمه بهدفين وكاد فيرمينو يسجل الهدف الثالث لبطل أوروبا لكن تسديدته تصدى لها الحارس كيبا أريزابالاجا في الدقيقة 46.

عانى تشيلسي من تمركز خاطئ للاعبيه أثناء تنفيذ ليفربول لركلة حرة قريبة من منطقة جزاء منافسه أو ركلة ركنية.

لكن لم يستسلم لاعبوه وتألق نجولو كانتي واخترق عمق دفاع ليفربول وسدد كرة قوية من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 71 مسجلا هدف تذليل الفارق.

وفورا، أجرى المدرب يورجن كلوب تغييره الأول بإقحام جيمس ميلنر بدلا من ساديو ماني لأن الأول يدافع أفضل، وأصبح جيورجينو فينالدوم جناحا أيسر.

ودفع المدرب فرانك لامبارد بآخر أوراقه في الدقيقة 77 بدخول ميتشي باتشوايي بدلا من أبراهام، بينما إرهاق هندرسون جعل كلوب يخرجه من الملعب ويقحم آدم لالانا في الدقيقة 83.

وفور خروج هندرسون سيطر تشيلسي على الجهة اليسرى وبات طريقه سهلا نحو مرمى ليفربول وإثر تمريرتين عرضيتين من ألونسو أهدر الفريق فرصتين في الدقيقتين 88 و90 عن طريق ضربتين رأسيتين لباتشوايي وماونت على الترتيب.

وفي الدقيقة 92 ولمزيد من التأمين، خرج صلاح ونزل بدلا منه جو جوميز ولم يقدر تشيلسي على هز شباك ليفربول مرة ثانية ليخسر وسط جمهوره.

خرج ليفربول منتصرا من اختبار صعب وفي الجولة المقبلة يحل ضيفا على الصاعد حديثا شيفيلد يونايتد، بينما يستضيف تشيلسي فريق برايتون.

ويلعب الناديان يوم الأربعاء في الدور الثالث لكأس الرابطة الإنجليزية، يستضيف تشيلسي فريق جرمسبي ويلعب ليفربول أمام مضيفه ميلتون كينز دونز.

اقرأ أيضا:

البدري: عقدت جلسات تعارف مع المرشحين للجهاز.. واستقررنا على وجود بركات

بالفيديو - صلاح الماكر يصنع لـ أرنولد.. ليفربول يضرب مرمى تشيلسي

متعة لم نشاهدها.. المقاصة يُفسد عودة أسوان للدوري الممتاز

قائمة الزمالك - أزمة حادة في وسط الملعب وعودة حازم وبامبو أمام الاتحاد السكندري

بالفيديو - رصاصة رحمة كريسويل تنهي معاناة يونايتد على ملعب وست هام