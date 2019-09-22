بالفيديو – أرسنال ينجو من قتل نفسه وينتصر بصعوبة على فيلا في حضور تريزيجيه والمحمدي

عاد أرسنال للانتصارات وفاز على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في حضور تريزيجيه وأحمد المحمدي، وعلى ملعب الإمارات، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

أرسنال كاد يقتل نفسه في اللقاء مرة أخرى على غرار المباراتين الأخيرتين. خطأين ساذجين أهديا هدفين للضيوف، وطرد أكثر ساذجة، زاد من صعوبة الموقف، لكنهم عادوا هذه المرة وحققوا الانتصار.

تريزيجيه بدأ أساسي مع أستون فيلا، فيما تواجد أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

تريزيجيه أساسي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي #في_إنجلترا pic.twitter.com/415rtb2Yhn — FilGoal (@FilGoal) September 22, 2019

وصف المباراة

أستون فيلا كان البادئ بتشكيل الخطورة. وسدد جون ماكجين كرة صاروخية في الدقيقة العاشرة، لكن لينو تصدى لها ببراعة.

واستمر ضغط الضيوف من كرة ثابتة. أنور الغازي سدد في الدقيقة الـ14، ولكن بين أحضان لينو أيضا.

وحاول أرسنال الرد في الدقيقة الـ16. مرر سيد كولاسينياك كرة رأسية إلى بيير أوباميانج، لكن الجابوني فشل في السيطرة على الكرة، وطالت لخارج الملعب.

وبعد 20 دقيقة تحولت السيطرة إلى إنتاج أخيرا. في الدقيقة الـ20 مرر أنور الغازي عرضية رائعة، وقابلها ماكجين بلمسة في المرمى.

ومرر محمود حسن "تريزيجيه" كرة عرضية في الدقيقة الـ23، لكنها مرت أمام المهاجمين بعدما أحدثت خطورة كبيرة.

في المقابل سدد بوكايو ساكا كرة قوية لأرسنال في الدقيقة الـ26، لكنها مرت فوق المرمى بقليل.

سلبية أرسنال

تقدم أستون فيلا لم يجعل أرسنال في وضعية الهجوم. واستمر ضغط ممثل برمنجهام.

كرة قصيرة في الدقيقة الـ37 وصلت لماكجين على الجانب الأيمن، والذي أرسل كرة عرضية قابلها مينجس برأسيه من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت الكرة بجانب القائم خارج لملعب.

ولم تنته معاناة أرسنال هنا، فخرج ميتلاند نيلز مطرودا في الدقيقة الـ40 بعد تدخل متهور على أنور الغازي.

من جديد ظهرت خطورة تريزيجيه على الجهة اليمنى بعرضية متقنة إلى ماكجين، لكن حكم اللقاء احتسب خطأ على ماكجين، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

الشوط الثاني

كما انتهى الشوط الأول بدأ الثان. ضغط من أستون فيلا دون فاعلية وسلبية من أرسنال.

أوناي إيمري أجرى التبديل الأول لأرسنال مع بداية الشوط بدخول كالوز تشامبيرز بدلا من ساكا لتعويض الطرد.

تقلبات سريعة

ثم بدأت الفاعلية. تحصل أرسنال على ركلة جزاء في الدقيقة الـ58 بعد توغل رائع من ماتيو جاندوزي وتعرض لعدها لعرقلة. نيكولاس بيبي سدد ركلة الجزاء بنجاح، مسجلا أول أهدافه بقميص أرسنال.

ولم يهنأ أرسنال بالتعادل كثيرا، فأضاف أستون فيلا هدفا ثانيا في الدقيقة الـ60 بعد توغل رائع من ماكجين وعرضية أرضية، قابلها ويسلي بلمسة في المرمى.

تريزيجيه كاد يسجل الثالث في الدقيقة الـ62. مرتدة وصلته داخل منطقة الجزاء على الجهة اليمنى، ليسدد بباطن وجهه مباشرة، لكن لينو تصدى لها على مرتين.

أحمد المحمدي شارك بدلا من تريزيجيه في الدقيقة الـ68 في تبديل مصري خالص.

وكاد الجندوزي يسجل التعادل مباشرة. تصويبة رائعة في الدقيقة الـ69، ارتطمت بالقائم الأيسر وفي ظهر الحارس لكنه أمسك بها.

إيمري لجأ لدكته مجددا، وشارك جوي ويلوك ولوكاس توريرا بدلا من جرانيت تشاكا وداني سيبايوس في الدقيقة الـ71.

وفي الدقيقة الـ82 نجح البديل تشامبيرز في إدراك التعادل. عرضية استلمها داخل منطقة الجزاء وسدد لكن الحارس تصدى للكرة، لكنها ارتدت له وسدد مرة أخرى بوجه قدمه الخارجي في الشباك.

ولم يحتاج الفريق اللندني إلا لدقيقتان فقط لإضافة الثالث. مخالفة من حدود منطقة الجزاء، سددها أوباميانج بشكل رائع في المرمى مسجلا الثالث.

أستون فيلا ضغط بقوة لإدراك التعادل، لكن دفاعات أرسنال صمدت هذه المرة، لينتهي اللقاء بفوز أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

فوز أرسنال رفع رصيده للنقطة الـ11 مرتقيا للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة الرابعة في المركز الـ18.

اقرأ أيضا:

البدري: عقدت جلسات تعارف مع المرشحين للجهاز.. واستقررنا على وجود بركات

بالفيديو - صلاح الماكر يصنع لـ أرنولد.. ليفربول يضرب مرمى تشيلسي

متعة لم نشاهدها.. المقاصة يُفسد عودة أسوان للدوري الممتاز

قائمة الزمالك - أزمة حادة في وسط الملعب وعودة حازم وبامبو أمام الاتحاد السكندري

بالفيديو - رصاصة رحمة كريسويل تنهي معاناة يونايتد على ملعب وست هام