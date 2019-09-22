طارق العشري: عقدتي لـ المصري؟ لا أتذكر.. وتغييرات إيهاب جلال كانت مميزة

تحدث طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود عقب تعادل فريقه أمام المصري، مشيرا إلى "يُحسب لهم العودة في النتيجة رغم النقص العددي".

المصري تعادل مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال العشري: "يُحسب لفريق المصري النجاح في العودة بالنتيجة رغم النقص العددي منذ الدقيقة التاسعة".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت عقب المباراة "تغييرات إيهاب جلال كانت مميزة واضافة الكثير لخط هجوم المصري"

ودفع إيهاب جلال بـ أوستين أموتو وأحمد ياسر، قبل أن يصنع الأخير لـ الأول، هدف التعادل للمصري.

وقلل العشري من نتائجه الأخيرة أمام المصري، قائلا: "أنا عقدة لـ المصري؟ لا أتذكر ذلك".

العشري واجه المصري 19 مرة قبل لقاء اليوم، ولم يخسر إلا 5 مرات فقط وانتصر 8 مرات.

وأكمل مدرب الحدود حديثه قائلا: "كنت أطمع في الانتصار أمام فريق كبير مثل المصري ولكننا لم نستغل كل الفرص التي أتيحت لنا".

وأتم "التعادل مرضي في النهاية".

الحدود تقدم أولا عن طريق أحمد شرويدة في الدقيقة 73، قبل أن يتعادل البديل أوستين أموتو في الدقيقة 76 رغم النقص العددي من الدقيقة التاسعة.

إيهاب جلال واجه طارق العشري 5 مرات من قبل ونجح في الانتصار مرتين وتعادل مرتين وخسر مرة.

والآن المواجهة السادسة انتهت بالتعادل الثالث بين العشري وإيهاب جلال.

ولم ينجح المصري في آخر 3 مباريات من الانتصار على حرس الحدود، وخسر الثلاث مواجهات.

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