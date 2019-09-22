بالفيديو - تسديدة وإبعاد دفاعي طيب في ملخص لمسات تريزيجيه أمام أرسنال

قدم محمود تريزيجيه أداء طيبا أمام أرسنال يوم الأحد في مباراة خسرها بنتيجة 3-2 مع ناديه أستون فيلا في الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسدد تريزيجيه مرة وحيدة على مرمى المدفعجية الذين قلبوا تأخرهم إلى انتصار ثمين على جارهم اللندني.

وحاول تريزيجيه كثيرا اختراق الجبهة اليسرى لأرسنال لكن اصطدم بمدافع قوي هو سيناد كولاسيناتش.

وعاد تريزيجيه للمشاركة في الدوري بعدما أبعده الإيقاف عن مواجهة وست هام يونايتد في الجولة الخامسة والتي انتهت بدون أهداف.

ولا يزال نجم منتخب مصر البالغ عمره 24 عاما يبحث عن هدفه الأول في الدوري الإنجليزي.

ويخوض تريزيجيه أول موسم في الدوري الإنجليزي بعدما انضم لفيلا في الصيف الماضي قادما من قاسم باشا التركي.

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