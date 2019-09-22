سولشاير يرد على مورينيو

رد أولى جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على انتقادات الاستثنائي جوزيه مورينيو عقب خسارة الشياطين الحمر أمام وست هام.

وخسر مانشستر يونايتد أمام وست هام بثنائية مقابل لا شيء في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، ليخرج مورينيو ويقول " يونايتد كان سيئا الموسم الماضي ولكنني لا أرى أي تحسن هذا الموسم". (طالع التفاصيل)

وقال سولشاير: "تصريحات مورينيو؟ أعتقد أنه مُحق في وجهة نظره".

وأوضح في تصريحاته التي أبرزتها صحيفة مترو "نحن خسرنا هنا الموسم الماضي أيضا وهذا الملعب يعد صعبا ونأمل في تقديم الأفضل فيما هو قادم".

وخسر يونايتد أمام وست هام على ملعب الأخير الموسم الماضي 3-1 تحت قيادة جوزيه مورينيو.

وتابع سولشاير حديثه قائلا "وست هام استغلوا على الفرص على عكسنا. نحن لم نستغل لحظاتنا الجيدة في المباراة".

وأكمل حديثه قائلا: "في الدوري الإنجليزي إذا لم تستغل لحظاتك في المباراة، ستخسر. نحن لم نستغل لحظاتنا في المباراة ولم نُسجل على عكسهم".

وأشار "نعم لم نخلق العديد من الفرص ولكن كان يمكننا الاستفادة بشكل أفضل من لحظاتنا الجيدة في المباراة".

وأتم "نمر بمراحل سيئة وأخرى جيدة. أؤمن بالمجموعة التي امتلكها ويمتلكون العزم والرغبة المطلوبة".

ورفع وست هام يونايتد رصيده من النقاط إلى 11 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد يونايتد عند 8 نقاط في المركز السابع.