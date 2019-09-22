مورينيو: لم أتفاجأ من خسارة يونايتد أمام وست هام

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 18:24

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

لم يتفاجأ الاستثنائي جوزيه مورينيو بخسارة مانشستر يونايتد أمام وست هام في الدوري الإنجليزي.

وخسر مانشستر يونايتد أمام وست هام بثنائية مقابل لا شيء في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

مورينيو الذي تواجد في استوديو سكاي سبورتس للحديث عن المباراة لم يتفاجأ بالنتيجة بسبب "لم يحدث أي تحسن في يونايتد".

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وقال مورينيو: "يونايتد كان سيئا الموسم الماضي ولكنني لا أرى أي تحسن هذا الموسم".

وأضاف "مُعجب بالصفقات الجديدة للفريق ولن الفريق ككل لا يعجبني".

وتابع "لم أتفاجأ من النتيجة. لا يوجد أي إيجابيات من المباراة".

ورفع وست هام يونايتد رصيده من النقاط إلى 11 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد يونايتد عند 8 نقاط في المركز السابع.

ماذا يتوقع مورينيو لمركز مانشستر يونايتد؟

أجاب الاستثنائي على هذا السؤال قبل انطلاق المباراة قائلا: "أعتقد إن يونايتد سيكون بين المركز الرابع والسادس. من الصعب للغاية المنافسة على المركز الأول أو الثاني".

وأشار "الإنجاز الجيد بالنسبة لهم سيكون إنهاء الدوري في المربع الذهبي والعودة لدوري أبطال أوروبا. يجب من الجميع مشاركة نفس الأهداف في الفريق".

وأوضح "إذا كان الهدف الأساسي للفريق هو العودة لدوري أبطال أوروبا، أعتقد أنه سيكون من الأفضل الاعتماد على جلب لاعبين شباب لبناء الفريق في المستقبل".

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