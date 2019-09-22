أبو تريكة: ليفربول فاز على تشيلسي بـ40% فقط من مستواه

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 20:13

كتب : FilGoal

تشيلسي - ليفربول - ماني

يرى محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق أن ليفربول استطاع الفوز على تشيلسي رغم أن الفريق لم يظهر بمستواه المعهود.

وفاز ليفربول على تشيلسي 2-1 في الجولة السادسة للدوري الإنجليزي، ليواصل الفريق الأحمر انتصاراته المتتالية في البريميرليج منذ انطلاق المسابقة.

وقال تريكة في الاستديو التحليلي عقب المباراة: "ليفربول لم يظهر بمستواه المعهود، والثنائي محمد صلاح وساديو ماني لم كان بعيدا عن مستواه".

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وأضاف "لكن في النهاية استطاع ليفربول تحقيق الفوز خارج ملعبه على تشيلسي وحصد النقاط الثلاثة وهو الأمر المطلوب من فريق يريد حصد لقب الدوري".

وأكمل "ليفربول فقد سيطرته على وسط الملعب في الشوط الثاني وتغييرات كلوب كانت للحفاظ على النتيجة".

وأتم تصريحاته "قد يكون ليفربول مرهقا من مواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا قبل أيام، لكن في النهاية فاز على تشيلسي وهو يلعب بـ40% فقط من قوته".

وحقق ليفربول الفوز في جميع مبارياته في الدوري الإنجليزي حتى الآن ويتصدر ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي.

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