بالفيديو - وردة يهدر هدفين في فوز لاريسا بثلاثية

أهدر عمرو وردة جناح لاريسا هدفين في المباراة التي فاز بها فريقه على زانسي بثلاثية نظيفة يوم الأحد.

وحل زانسي ضيفا على لاريسا ضمن الجولة 4 من الدوري اليوناني.

وكاد وردة أن يسجل مرتين في الشوط الأول لكن كرتيه مرت بجوار القائم.

ولعب جناح منتخب مصر المباراة كاملة.

وهي المباراة الثانية على التوالي التي يلعبها وردة مع فريقه بالدوري.

ورفع لاريسا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثامن بعد مرور 4 جولات.

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