بالفيديو - وردة يهدر هدفين في فوز لاريسا بثلاثية

الأحد، 22 سبتمبر 2019 - 17:32

كتب : FilGoal

عمرو وردة - لاريسا

أهدر عمرو وردة جناح لاريسا هدفين في المباراة التي فاز بها فريقه على زانسي بثلاثية نظيفة يوم الأحد.

وحل زانسي ضيفا على لاريسا ضمن الجولة 4 من الدوري اليوناني.

وكاد وردة أن يسجل مرتين في الشوط الأول لكن كرتيه مرت بجوار القائم.

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ولعب جناح منتخب مصر المباراة كاملة.

وهي المباراة الثانية على التوالي التي يلعبها وردة مع فريقه بالدوري.

ورفع لاريسا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثامن بعد مرور 4 جولات.

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