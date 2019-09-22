مدافع الإسماعيلي: ألعب في أي مكان داخل تشكيل الفريق

لم يبد إبراهيم أبو اليزيد مدافع الإسماعيلي اعتراضه على المشاركة في أي مركز داخل تشكيل الفريق.

وقال أبو اليزيد في تصريحات للصحفيين: "لا أعترض على مشاركتي في أي مركز خلال أي لقاء".

وأضاف "أترك توظيفي للجهاز الفني، وما علي سوى فعل ما بوسعي للتألق".

الوافد الجديد واصل "تحت أمر الجهاز الفني، وجاهز للمشاركة في أي مركز داخل أرض الملعب".

وأتم "لاعبو الإسماعيلي يعتمدون في تألقهم بعد الله سبحانه، على تقديم أفضل ما لديهم".

كان الإسماعيلي قد فاز على الجونة بهدف مقابل لا شيء مساء أمس السبت في افتتاح مباريات الفريق ببطولة الدوري المصري.

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