متعة لم نشاهدها.. المقاصة يُفسد عودة أسوان للدوري الممتاز

في متعة تعذرت إذاعتها بسبب خلافات بين أصحاب الأرض والشركة الراعية، فاز مصر للمقاصة خارج الديار على أسوان 3-2، في مباراة عودة تماسيح النيل للدوري الممتاز.

المباراة شهدت إثارة كبيرة حيث تقدم الضيوف أولا، قبل أن يقلب أسوان الطاولة مؤقتا قبل أن يستسلم أمام عودة من فريق المدرب أحمد حسام "ميدو".

الدقيقة 28 شهدت افتتاح مصر للمقاصة للتسجيل، بعد أن مرر حسني فتحي عرضية قابلها الأوغندي خالد أوتشو برأسية في شباك مسعد عوض.

وبعد دقيقتين فقط، تعادل أسوان من صناعة أحمد الصغيري، ليضرب محمود نعيم مرمى محمود حمدي الذي بدأ المباراة أساسيا بدلا من أحمد عادل عبد المنعم.

أسوان انتفض بعد 8 دقائق مرة أخرى، أحمد الصغيري واصل التألق ومرر عرضية قابلها الخبير أحمد عبد الظاهر برأسية معلنا تقدم أبناء الصعيد للمرة الأولى في المباراة.

الشوط الثاني شهد عودة مصر للمقاصة، عرضية من حسني فتحي على رأس عمرو مرعي ليسجل المهاجم أول هدف له بقميص الفريق الفيومي في الدقيقة 63.

ختام الأهداف كان في الدقيقة 82 عن طريق عمرو مرعي الذي استغل تمريرة بينية من محمد إبراهيم لينفرد بعوض ويسجل الهدف الثالث ويمنح المقاصة أول 3 نقاط في الدوري.

وفشل أسوان في تحقيق الفوز الأول له في الدوري منذ فوزه على وادي دجلة في الأسبوع الأخير لدوري 2016/2017.

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