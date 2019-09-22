مدرب الإسماعيلي: ثلاثة أسباب وراء فوزنا على الجونة

كشف ميودراج ييسيتش مدرب الإسماعيلي عن ثلاثة أسباب، يرى أنها سبب فوز فريقه على الجونة.

الإسماعيلي افتتح مبارياته في بطولة الدوري بالفوز على الجونة بهدف مقابل لا شيء خارج الأرض.

وقال ميودراج ييسيتش في تصريحات للصحفيين: "إصرار اللاعبين كان السبب الرئيسي للخروج بنقاط اللقاء".

وأضاف "الالتزام بتعليمات الجهاز الفني داخل الملعب والروح القتالية التي ظهرت طوال شوطي، اللقاء كانت دافع لهما للانتصار".

المدرب الصربي أكمل "حرصت على قراءة الجونة جيدا من خلال مشاهدة مبارياته في الموسم الماضي، بجانب بعض مباريات فترة الإعداد".

وأتم "شرحت للاعبين كيفية إيقاف مفاتيح لعب الجونةن وإحكام السيطرة على الملعب".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة أهلي بنغازي يوم 27 سبتمبر الجاري في إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

كان الإسماعيلي قد فاز ذهابا على استاد الإسماعيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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