بالفيديو - نابولي يستعرض برباعية في ليتشي.. وروما ينجو أمام بولونيا

واصل نابولي عروضه القوية محققا ثالث انتصار على التوالي في الموسم الحالي بالفوز على مضيفه ليتشي بنتيجة 4-1 في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، بينما اقتنص روما 3 نقاط غالية بفوز متأخر على مضيفه بولونيا بنتيجة 2-1.

وارتقى نابولي للمركز الثالث في ترتيب البطولة ورفع رصيده إلى 9 نقاط مواصلا ملاحقة يوفنتوس الوصيف وإنتر ميلان المتصدر برصيد 12 نقطة.

واحتل روما المركز الرابع بوصوله للنقطة 8 وتراجع بولونيا، الذي تلقى أول هزيمة في الموسم، للمركز الخامس وتوقف رصيده عند 7 نقاط.

وتألق فرناندو يورينتي الإسباني المنضم حديثا إلى نابولي وسجل هدفين في الدقيقتين 28 و82 وأحرز لورينزو إنسيني هدفا في الدقيقة 40 من ركلة جزاء وهز شباك ليتشي أيضا اللاعب فابيان رويز في الدقيقة 52.

وسجل ماركو مانكوسو هدف المضيف الوحيد في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

وهيمن نابولي منذ البداية على المباراة أمام ليتشي ليظفر بانتصار عريض، وواصل أداءه الرائع محققا ثالث فوز على التوالي بعدما أسقط سامبدوريا في الدوري وفاز بنتيجة 2-صفر على ضيفه ليفربول في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وفي ملعب بولونيا كانت المواجهة متكافئة إلى أقصى درجة قبل أن يحسمها روما في اللحظات الأخيرة.

وتقدم أليكساندر كولاروف لفريق الذئاب في الدقيقة 49 لكن بولونيا أدرك التعادل سريعا في الدقيقة 54 بركلة جزاء نفذها نيكولا سانسوني.

وفي الدقيقة 94 أحرز إدين دجيكو هدفا قاتلا ليقتنص الفوز لفريقه.

وفي جنوى، استطاع سامبدوريا مغادرة المركز الأخير في الترتيب بتحقيق أول فوز في الدوري والذي حققه على حساب ضيفه تورينو بهدف سجله مانولو جابياديني في الدقيقة 56.

وحصد سامبدوريا أول 3 نقاط وارتقى للمركز 19 بينما توقف رصيد تورينو عند 6 نقاط واستمر تاسعا في ترتيب البطولة.

ويسضيف روما فريق أتالانتا يوم الأربعاء ويحل سامبدوريا ضيفا على فيورنتينا ويلعب نابولي في أرضه ضد كالياري.

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